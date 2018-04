RCA : le chef du maintien de la paix de l’ONU en visite à Bangui avec un homologue de l’Union africaine

Lors de cette visite, les deux hauts responsables doivent souligner la coopération entre l’ONU et l’UA pour trouver des solutions politiques au conflit qui frappe ce pays d’Afrique centrale.

« Nous sommes ici pour assurer la solidarité des Nations Unies et de l’Union africaine au peuple centrafricain », a déclaré M. Lacroix à son arrivée à Bangui.

« Cette visite est une continuation de ce que font les Nations Unies et l’Union africaine aux côtés de ce pays », a pour sa part ajouté M. Chergui.

Au cours de leur visite de quatre jours en RCA, les deux hauts responsables de l’ONU et de l’UA doivent coprésider la première réunion du groupe de soutien international sur la République centrafricaine. Ce groupe vise à encourager la communauté internationale à relancer le processus de paix et à soutenir les besoins humanitaires urgents de millions de gens dans le pays.

Avant d’arriver en RCA, Jean-Pierre Lacroix et Smaïl Chergui ont effectué un déplacement conjoint au Darfour, au Soudan, où ils ont notamment visité le camp pour personnes déplacées de Zam Zam.

Photo MINUAD/Mohamad Almahady Le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, avec un homologue de l'Union africaine, Smaïl Chergui, lors d'une visite dans le camp de déplacés de Zam Zam, au Darfour.

Dimanche dans la capitale soudanaise Khartoum, les deux hauts responsables ont eu des discussions sur la situation générale au Darfour et sur la mise en œuvre du mandat de l'opération de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD), y compris sa reconfiguration en cours. Ils ont également rencontré des représentants du gouvernement soudanais, dont le Ministre des affaires étrangères, Ibrahim Gnepa.

Cette visite conjointe de M.M. Lacroix et Chergui au Darfour et en RCA vise à renforcer davantage le partenariat important entre l’ONU et l’UA.