سوريا: قلق أممي إزاء غارات في شمال غرب سوريا استهدفت مخيمات للنازحين داخليا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، أشار المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك إلى إصابة سيّدة وطفل وسبعة رجال. كما ضُربت غارة جوية أخرى على مسافة 500 متر من مدرسة ثانوية ومركزين صحيين مما ألحق أضرارا بأحد الركزين.

وقال دوجاريك للصحفيين: "يشعر زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني بقلق إزاء الوضع المزري في شمال غرب البلاد مع استمرار المدنيين بالتعرض للأعمال العدائية التي تؤدي إلى إصابات وسقوط ضحايا."

وأضاف أنه منذ بداية العام، قُتل على الأقل 118 مدنيا في المنطقة، بمن فيهم 49 طفلا، كما أصيب 193 شخصا بجراح، "بحسب مراقبين من مكتب حقوق الإنسان التابع لنا."

وجدد الناطق الرسمي الدعوة إلى جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمرافق المدنية.

#الكوليرا: مرض ينتقل باستهلاك الطعام و الماء الملوثين بجرثومة الكوليرا.

يمكن أن يؤثر على الجميع و قد يسبب الموت إذا تُرك دون علاج. pic.twitter.com/cFz9oUHTKT — WHO Syria (@WHOSyria) September 25, 2022

تفشي الكوليرا في سوريا

وفي موضوع متصل بسوريا، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأنه بين 25 آب/أغسطس و23 أيلول/سبتمبر 2022، تم الإبلاغ عن 5,973 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في 9 محافظات من بين 14 محافظة في سوريا.

وقد أبلِغ عن معظم الحالات في دير الزور ثم حلب والرّقة والحسكة. وتم الإبلاغ عن 36 حالة وفاة مرتبطة (20 في حلب و12 في دير الزور و3 في الرّقة وحالة وفاة واحدة في الحسكة).

وتم الإبلاغ عن حالتين مشتبه بهما في مخيم الهول للاجئين شمال شرق سوريا بحسب التقارير الأولية.

كما تم الإبلاغ عن حالات أخرى مشتبه بها في مخيمات أخرى للنازحين داخليا.