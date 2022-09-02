الأمين العام يعيّن السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة أونسميل

جاء هذا الإعلان في بيان صدر مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، ذكر أن باتيلي يخلف يان كوبيش (من سلوفاكيا) الذي شغل سابقا منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل. وقد أعرب له الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عن امتنانه لخدمته للمنظمة.

باتيلي يشغل مناصب عديدة

ذكر البيان أن السيد باتيلي شغل في أحدث مهامه مع الأمم المتحدة في عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة أونسميل.

كما شغل سابقا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما) بين عامي 2013-2014، ومنصب الممثل الخاص للأمين العام في وسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا في غابون (2014-2016).

في عام 2018، تم تعيينه كمستشار خاص للأمين العام بشأن مدغشقر، وفي عام 2019 عمل كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.

وشغل السيد باتيلي مناصب وزارية مختلفة في الحكومة السنغالية، ولا سيّما منصب وزير أول في مكتب الرئيس المسؤول عن الشؤون الأفريقية (2012-2013)، وزير الطاقة والهيدروليكا (2000-2001) ووزير البيئة وحماية الطبيعة (1993-1998). انتُخب لعضوية الجمعية الوطنية في عام 1998، وشغل منصب نائب رئيسها من 2001 إلى 2006.

كما انتُخب عضوا في المجموعة الاقتصادية لبرلمان دول غرب أفريقيا (2002-2006).

أستاذ جامعي لثلاثة عقود

درّس باتيلي التاريخ لأكثر من 30 عاما في جامعة الشيخ أنتا ديوب في السنغال، كما حاضر في العديد من الجامعات حول العالم.

السيد باتيلي حاصل على دكتوراه في فلسفة التاريخ من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، ودكتوراه من جامعة الشيخ أنتا ديوب.

ويتقن السيد باتيلي اللغات الإنجليزية والفرنسية والسوننكية والولوفية.