الأمين العام يتسلّم استقالة مبعوثه الخاص إلى ليبيا يان كوبيش

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يعمل على إيجاد بديل مناسب. "وندرك تماما موعد الانتخابات ونعمل بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة."

وأكد دوجاريك أن للأمم المتحدة "وجودا قويا على أرض الواقع في ليبيا"، وأن جميع الزملاء سيواصلون، كما فعلوا في السابق، العمل مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، ناهيك عن التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الليبي.

يان كوبيش سيطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات

ردا على أسئلة الصحفيين بشأن توقيت استقالة السيد يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، قال ستيفان دوجاريك: "لدينا بعثة كبيرة جدا في الميدان، أشخاص فنيون يواصلون العمل كما عكفوا مع السلطات الانتخابية الليبية و(يقدمون) كل الدعم الفني الذي أوجزناه لكم."

وشدد دوجاريك على العمل بصورة سريعة لملء الوظيفة مبعوث الأمين العام الخاص في ليبيا وضمان استمرارية (العمل).

وقال: "لكن من المهم التأكيد على استمرار الدعم الأممي للشعب الليبي ودعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية بسعتنا الفنية بلا هوادة."

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أن السيد كوبيش قال بوضوح إنه لن يوصد الباب اليوم، وسيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن يوم غد الأربعاء: "هو أكثر من غيره لا يريد زعزعة استقرار البعثة في أي شكل أو صيغة."

وردّا على سؤال يتعلق بما إذا كان السيد كوبيش سيحضر موعد إجراء الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر، قال دوجاريك إن السيد كوبيش "لن يترك مقعده ولن يترك البعثة معلقة."

ونفى دوجاريك أن يكون قد نشب أي خلاف بين الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قبل الاستقالة، لكنه قال إن استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل.

كوبيش ينهي عمله في ليبيا في أقل من عام

في 18 كانون الثاني/يناير 2021، أعلن الأمين العام تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة (أونسميل)، وتولى مهام منصبة في شباط/فبراير.

وعمل قبل ذلك كمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، وعمل من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.