منظمة العمل الدولية: جائحة كوفيد-19 أضرت بالشباب من حيث التوظيف أكثر من أي فئة عمرية أخرى

وقد نشرت الوكالة الأممية، اليوم الخميس، تقرير "اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2022: الاستثمار في تحويل مستقبل الشباب" والذي خلص إلى أن الجائحة قد أدت إلى تفاقم تحديات سوق العمل العديدة التي تواجه الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، والذين عانوا من خسائر في التوظيف أعلى بكثير من البالغين، منذ وقت مبكر من عام 2020.

وفقا للتقرير، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم إلى 73 مليونا في عام 2022، وهو تحسن طفيف عن عام 2021 (75 مليونا) ولكن لا يزال أعلى بنحو ستة ملايين فوق مستوى ما قبل الجائحة لعام 2019.

ارتفعت نسبة الشباب الذين ليسوا في دائرة العمل أو التعليم أو التدريب في عام 2020 (آخر سنة يتوفر فيها تقدير عالمي بهذا الشأن) إلى 23.3 في المائة، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق، وهو مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 15 سنة على الأقل.

الشابات أسوأ حالا

وذكر التقرير أن الشابات أسوأ حالا من الشبان، حيث إن نسبة العمالة إلى عدد السكان بينهن أقل بكثير.

من المتوقع أن تصل نسبة الشابات اللاتي يعملن في العام الحالي حوالي 27.4 في المائة، مقارنة بنسبة 40.3 في المائة من الشباب. وهذا يعني أن احتمال توظيف الشبان يزيد بمقدار 1.5 مرة عن الشابات.

سرعة التعافي في البلدان مرتفعة الدخل

من المتوقع أن يستمر التباين في التعافي في بطالة الشباب بين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من جهة والبلدان ذات الدخل المرتفع من جهة أخرى.

البلدان مرتفعة الدخل هي الوحيدة التي يُتوقع أن تحقق معدلات بطالة بين الشباب قريبة من معدلات عام 2019، بحلول نهاية العام الحالي، بينما من المتوقع أن تظل معدلات البطالة في البلدان الأخرى، أعلى من معدلات ما قبل الأزمة بأكثر من نقطة مئوية واحدة.

في أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يكون معدل بطالة الشباب أعلى بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن المتوسط ​​العالمي في عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل معدل بطالة الشباب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 14.9 في المائة في العام الحالي.

أما في بلدان أمريكا اللاتينية، فلا يزال معدل بطالة الشباب مقلقا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 20.5 في المائة في عام 2022.

في أفريقيا، يخفي معدل بطالة الشباب، البالغ 12.7 في المائة، حقيقة أن العديد من الشباب اختاروا الانسحاب من سوق العمل تماما. في عام 2020، أكثر من واحد من كل خمسة شبان في أفريقيا لم يكن في دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، وكان الاتجاه آخذ في التدهور، وفقا للتقرير.

UNICEF فتيات صغيرات في جمهورية إفريقيا الوسطى. يمثل الشباب 70٪ من سكان جمهورية إفريقيا الوسطى

الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل بطالة

أما الدول العربية فتسجل أعلى وأسرع معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم، حيث يُتوقع أن يصل إلى 24.8 في المائة في عام 2022.

والوضع أسوأ بالنسبة للشابات في المنطقة، حيث بلغ معدل البطالة بينهن 42.5 في المائة في عام 2022، وهو أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من المتوسط ​​العالمي لبطالة الشابات (14.5 في المائة).

ثمة فرص في الاقتصادات الخضراء والرقمية

وذكر تقرير منظمة العمل الدولية أن الشابات والشباب في وضع جيد للاستفادة من التوسع في الاقتصادات الخضراء والزرقاء (موارد المحيطات واستخدامها المستدام)، إذ يمكن توفير 8.4 مليون وظيفة إضافية للشباب بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ تدابير السياسة الخضراء والزرقاء.

كما يمكن للاستثمارات الموجهة في التقنيات الرقمية أن تستوعب أعدادا كبيرة من الموظفين الشباب.

ويقدر التقرير أن تحقيق تغطية شاملة في شبكات النطاق العريض، بحلول عام 2030، يمكن أن يؤدي إلى زيادة صافية في التوظيف بمقدار 24 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم، سيشغل الشباب 6.4 مليون من هذه الوظائف.

وقالت مارثا نيوتن، نائبة المدير العام لشؤون السياسات بمنظمة العمل الدولية إن أزمة كـوفيد-19 كشفت عن عدد من أوجه القصور في طريقة تلبية احتياجات الشباب، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا مثل الباحثين عن عمل لأول مرة ومن توقفوا عن الدراسة والخريجين الجدد ذوي الخبرة القليلة. وأضافت بالقول:

"إن أكثر ما يحتاجه الشباب هو أسواق عمل تعمل بكفاءة مع فرص عمل لائقة لأولئك الذين يشاركون بالفعل في سوق العمل، إلى جانب التعليم الجيد وفرص التدريب لمن لم يدخلها بعد".