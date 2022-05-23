مؤتمر إقليمي يبحث فرص خفض البطالة وتعزيز العمل اللائق للشباب في المنطقة العربية

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أربعة مسؤولين أمميين* بمناسبة انعقاد الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول الشباب، في العاصمة الأردنية، عمان، والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركةالشباب وصنّاع القرار والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة.

ويهدف الاجتماع إلى معالجة وسائل تعزيز الربط بين التعلّم وسوق العمل، والتي تشمل تحسين أنظمة التعليم، بما فيها اكتساب المهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني، وتقوية الربط بين التعلّم وسوق العمل، وتعزيز السياسات واستكشاف الفرص مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل ودعم ريادة الأعمال للشباب.

UNFPA الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول الشباب، والذي عقد في العاصمة الأردنية، عمان، واستمر لمدة يومين، بمشاركة الشباب وصنّاع القرار والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة.

أعلى معدل للبطالة في العالم

وفقا للمسؤولين الأممين، يُشكّل الأطفال والشبابحوالي نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد موطنا لأعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم. ولا تتناسب أنظمة التعليم والمناهج الحالية مع تطور سوق العمل والتغيرات في طبيعة العمل.

وذكر المسؤولون أن أنظمة التعليم هذه لا تُزوّد الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة للنجاح في اقتصاد اليوم، والتي تشمل مهارات الاتصال والابتكار والتفكير النقديّ وحل المشكلات والتعاون.

وشددوا على أن وجود يافعين وشباب أصحّاء ومتعلمين ومن ذوي المهارات من شأنه أن يحدث تغييرا إيجابيا لتحقيق عالم ملائم لهم يعزز حقوقهم ويحميها.

"حرمان الشباب من تحقيق إمكاناتهم يعني خسارة باهظة للبلدان وللشباب في المنطقة العربية. إن أي تأخير أو تعطيل في توفير التعليم عالي الجودة والعمل اللائق سيعني فقدان ثروة هائلة لا يمكن تعويضها." @ShabanehLuay أثناء الاجتماع رفيع المستوى بعنوان #نتعلم_لنعمل pic.twitter.com/6zNB9GSaLC — UNFPA Arabic (@UNFPA_Arabic) May 23, 2022

تحديات متعددة

"يواصل الشباب مواجهة العديد من التحديات في المنطقة. فقد أدّت آثار جائحة كـوفيد-19 وما تسببت به من انقطاع عن الدراسة إلى تعميق أزمة التعليم وتوسيع فجوة اللامساواة. إنّ الأطفال والشباب الذين يعيشون في سياقات هشّة، ومن ضمنهم أولئك الذين يعيشون في فقر أو في مناطق ريفية، واللاجئون والنازحون والمهاجرون، والفتيات والشابات، والأشخاص ذوو الإعاقة، هم أكثر الفئات عُرضة لعدم الذهاب إلى المدرسة، وبالتالي التخلُّف عن الركب".

حتى في فترة ما قبل الجائحة، كان أكثر من 14 مليون طفل في المنطقة العربية لا يذهبون إلى المدرسة، كما شهدت المنطقة أحد أدنى معدلات العودة إلى مقاعد الدراسة في العالم.

"يبلغ معدل بطالة الشباب في المنطقة ضعف المعدل العالمي تقريبا وقد نما بمعدل 2,5 مرة أسرع من المتوسط العالمي بين عامي 2010 و2021. وهو يمثل استنزافا كبيرا للإمكانات الاقتصادية للمنطقة. إن المنطقة غير قادرة على الاستفادة الكاملة من شبابها في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار والسلام. والمطلوب هو التحول في السياسات".

فوائد جمة

وأكد مسؤولو الأمم المتحدة أن تعلّم الشباب المهارات الحياتية من شأنه المساهمة في تعزيز القيم الإيجابية فيما يتعلق بصحتهم وحقوقهم وعائلاتهم وعلاقاتهم وأدوارهم بناء على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكينهم من تشكيل حياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم الإنجابية.

وأعلن المسؤولون التزامهم بتعزيز خطة عمل تعطي الأولوية للشباب وتطلعاتهم واحتياجاتهم في هذه المنطقة، وتعزّز قدراتهم وفرصهم للعمل اللائق، الآن وعلى المدى الطويل.

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المسؤولون الأمميون* الذين أصدروا البيان هم: الدكتورة رُبا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتورة خالدة بوزار، مساعدة الأمين العام والمديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والسيدة أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.