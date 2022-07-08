سوريا: خبراء أمميون يحثون مجلس الأمن على إعطاء الأولوية للدعم الإنساني

ويأتي البيان المشترك في ضوء مشروع القرار بشأن الوضع في سوريا الذي من المقرر أن يصوت عليه أعضاء مجلس الأمن والذي يدعو إلى تمديد القرار 2585 (2021) المتعلق بإيصال المساعدة الإنسانية عبر الحدود، لضمان أن يتلقى السكان مساعدات إنسانية كافية ومناسبة.

وذكر الخبراء في بيانهم أنه بينما لا تزال سوريا تعاني من أزمة إنسانية وأزمة حقوقية مدمرة، كافحت المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، للاستجابة لنطاق الاحتياجات الإنسانية، فيما تحاول اجتياز السياق السياسي والاجتماعي الفريد للأزمة السورية الذي استلزم أساليب وآليات مبتكرة لتوزيع المساعدات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على حد سواء.

الاحتياجات الإنسانية في ازدياد

ورغم الانخفاض النسبي الأخير في الأعمال العدائية، لا تزال حياة الناس معرضة للخطر والاحتياجات الإنسانية في البلاد تتزايد، ولا سيما للسكان الضعفاء والمهمشين من جميع الأعمار، بمن فيهم النساء والفتيات والفتيان والأقليات والمشردون داخليا وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، من بين آخرين، الذين ما زالوا يتأثرون بشدة بالوضع، وفق بيان الخبراء.

ينتهي تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى #سوريا يوم الأحد



وكان من المقرر أن يصوت #مجلس_الأمن اليوم على مشروع قرار التمديد.

لكن تقرر إرجاء التصويت إلى يوم غد الجمعة، فيما تستمر المفاوضات لتضييق الخلافات بين الأطراف..@UNOCHA_ar

-تفاصيل أوفى👇 https://t.co/Dv0tn1ls1K — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 8, 2022

لا يزال السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية كافية، لا سيما فيما يتعلق بالدعم المتصل بالصحة. "يجب أن يشمل ذلك مجموعة كاملة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ودعم الصحة العقلية، والتي عادة لا تحظى بالأولوية الكافية في حالات الأزمات، مما يؤدي إلى مزيد من الضرر للنساء والمراهقات" كما شدد الخبراء.

تسببت شدة الأزمة في سوريا في سقوط غالبية سكانها تحت خط الفقر وتسببت في نزوح أكثر من 13 مليون شخص. تم الإبلاغ عن أعداد هائلة من الإصابات المرتبطة بالنزاع، وتفشي الأمراض التي كان قد تم القضاء عليها في السابق، فضلاً عن انخفاض مؤشرات صحة الأم والطفل. وقد تفاقم هذا الوضع حيث تم تدمير البنية التحتية الطبية والتعليمية بسبب الصراع. علاوة على ذلك، تفيد التقارير بأن 3-4 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي إذا لم يُسمح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

حاجة هائلة إلى توفير المساعدات

إن الحاجة إلى توفير الخدمات الإنسانية على أساس مبدئي وقائم على الاحتياجات هائلة ومتنامية في البلاد، على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها مختلف أصحاب المصلحة. احتياجات السكان مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، مثل الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والغذاء، والإسكان والتعليم، من بين أمور أخرى.

"ومن شأن وقف المساعدة الإنسانية عبر كافة الحدود الممكنة أن يقوض حقوق السكان الذين يعتمدون على دعم المجتمع الدولي"، كما أكد خبراء حقوق الإنسان الذين أوضحوا أن آليات المساعدة عبر الحدود وُضعت كأداة "لضمان أن تعطي الاستجابة الإنسانية الأولوية لاحتياجات السكان وحقوقهم."

وشددوا على أنه "ينبغي أن يكفل اعتماد هذا القرار التمسك بهذه المبادئ."

* الخبراء هم:

السيدة تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة؛ والسيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ السيدة كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ والسيد فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ السيد ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ والسيد سعد الفارغي، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ والسيدة سيسيليا خيمينيز - داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ السيدة ميليسا أوبريتي (الرئيسة)، والسيدة دوروثي إسترادا - تانك (نائبة الرئيس)، والسيدة إليزابيث برودريك، والسيدة إيفانا راداتشيتش، والسيدة ميركريم غيسيت تيشان، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ والسيدة ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في ميدان الحقوق الثقافية؛ والسيد جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ والسيد مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.

هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.