مالي: هجوم على قوات حفظ السلام يودي بحياة جندي من غينيا

إذ قُتل جندي حفظ سلام غيني بعبوة ناسفة انفجرت خلال عملية كشف الألغام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بأن "الأمين العام ينقل تعازيه القلبية لأسرة الضحية وإخوانه في السلاح، وكذلك إلى شعب وسلطات غينيا".

جريمة حرب محتملة

وأشار السيد غوتيريش إلى أنه بموجب القانون الدولي، فإن الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب.

أمين العام @antonioguterres يدين الهجوم العبوات الناسفة اليوم في #كيدال ضد قافلة تابعة @UN_MINUSMA

كانت تقوم بعملية بحث وكشف عن الألغام.



ويدعو السلطات المالية إلى "عدم ادخار أي جهد" لتحديد هوية الجناة وتقديمهم بسرعة إلى العدالة بسرعة👇 https://t.co/XVV7Akvldz — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 20, 2022

ودعا السلطات المالية إلى "عدم ادخار أي جهد" لتحديد هوية الجناة لتقديمهم بسرعة إلى العدالة بسرعة.

وخلص البيان إلى أن "الأمين العام يؤكد من جديد تضامن الأمم المتحدة مع شعب وسلطات مالي في سعيهما لتحقيق السلام والأمن".

ليس الهجوم الأول بالعبوات الناسفة

وفي الوقت نفسه، ندد الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، القاسم واني، بشدة بالهجوم وقدم أعمق تعازيه لحكومة جندي حفظ السلام المتوفى وأسرته.

منذ بداية العام، تم تسجيل العديد من الهجمات باستخدام العبوات الناسفة ضد الأفراد النظاميين التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مما أسفر عن مقتل عدد من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين.

قال السيد القاسم واني: "يوضح هذا الحادث الأخير، مرة أخرى، مدى تعقيد البيئة التي تعمل فيها البعثة والتحديات الأمنية التي تواجهها على أساس يومي".

وأضاف: "إنني أحيي التزام أعضاء فرقنا المختصين بالتخلص من الذخائر المتفجرة الذين يعرضون حياتهم للخطر للحفاظ على حياة زملائهم والسكان المدنيين. دورهم حاسم لسير عملياتنا".

وأكد الممثل الخاص من جديد التزام البعثة بمواصلة تنفيذ ولايتها سعيا لتحقيق السلام والأمن في مالي.