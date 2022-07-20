الأمم المتحدة تأسف بشدة لقرار السلطات المالية مطالبة أحد موظفيها بمغادرة البلاد

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أنه تم إعلان أوليفييه سالغادو، نائب رئيس الاتصالات والمتحدث باسم مينوسما، على أنه شخص غير مرغوب فيه من قبل السلطات في مالي وقد منح 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي حديثه للصحفيين اليوم في نيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنه من المهم الإشارة إلى أن "مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة، ويتعارض مع الالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها". وأشار إلى أن البعثة والأمانة العامة تتخذان الإجراءات المناسبة للمتابعة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومة المالية على "مسار تصادمي"، قال حق إن هذا ليس هو الحال "بأي حال من الأحوال." وأشار إلى وجود بعض الصعوبات، لكنه قال إن الأمم المتحدة تجري أيضاً "حواراً بناء" مع السلطات حول قضايا أخرى. وأضاف: "ستتخذ بعثة مينوسما والمقر الدائم أي خطوات نعتقد أنها ضرورية للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي نشأت في الأسابيع الأخيرة".