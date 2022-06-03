ستوكهولم + 50 يختتم أعماله بالتشديد على كوكب سليم وبيئة آمنة من أجل استمرارية البشرية

قالت السيدة إنغر أندرسن، في لقاء صحفي بمناسبة اختتام ستوكهولم +50، "نحن متضامنون. نؤكد على التعاون. وأعدنا بناء درجة من الثقة والشمولية في البيان الذي سمعتموه. حان الوقت لإنجاز ذلك. إنه حقا الآن أو أبدا".

في حديثها للصحفيين اليوم (3 حزيران/يونيو) في ستوكهولم، كررت السيدة أندرسن أن "ما نحتاج إلى إدراكه هو أن العلم قد قال كلمته. من الواضح جدا أنه لا يوجد نقص في العلم. لا يوجد نقص في المال في هذا العالم. لا يوجد نقص في الابتكار".

على الرغم من النجاحات التي تحققت في حماية الكوكب منذ عام 1972، حذر الأمين العام @antonioguterres من أن أنظمة الأرض الطبيعية لا يمكنها مواكبة متطلباتنا



ودعا خلال مؤتمر @StockholmPlus50 في السويد على العمل ضد الأزمات التي تسببت بحالة الطوارئ المناخية



👇👇https://t.co/PVQCf8K3Iu — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 2, 2022

وتابعت: "ما نشهده الآن في البيان هو أننا قصّرنا. لقد أخفقنا، ولهذا السبب يدفع البيان نحو بعض الابتكارات، مطالبا البلدان بتقديم ما التزمت به، مطالبا الأفراد بالمسؤولية، مطالبا بأن نجري تحولات في الغذاء والطاقة والتمويل".

إشراك الشباب

قالت أنيكا ستراندهل، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، التي تشارك بلدها في استضافة ستوكهولم +50، للصحفيين، "نوصي بأن تتماشى جميع التدفقات المالية والاستثمارات مع التزامات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة."

وأضافت: "إحدى النقاط القوية للغاية مما جرى اليوم هي إشراك الشباب. إنه السبيل إلى الأمام لبناء شرعية العمل على جميع المستويات. جمعية البيئة العالمية للشباب وفرقة عمل ستوكهولم + 50 للشباب قدما نموذجا لمشاركة الشباب الهادفة حقا ومشاركتهم في العملية الجانبية متعددة الأطراف وصنع القرار."

وشددت قائلة: "نأمل حقا في أن تكون هذه توصية قوية للاجتماعات القادمة".

لا يمكن أن تستمر حياة البشر دون كوكب سليم

كما تحدث كيرياكو توبيكو، أمين عام مجلس الوزراء لشؤون البيئة في كينيا، إلى الصحفيين. وقال إنه من المهم الاعتراف بأن "الحق في بيئة نظيفة ومأمونة وآمنة هو من حق حقوق الإنسان."

وأضاف أنه "يجب علينا أن ندرك أننا كبشر لا يمكن أن نعيش ما لم يكن لدينا كوكب سليم."

ويعقد مؤتمر ستوكهولم +50 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتستضيفه السويد بدعم من حكومة كينيا.

كان إعلان ستوكهولم الذي تم تبنيه في 16 حزيران/يونيو 1972 من قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية أول وثيقة تعترف بالترابط بين التنمية والفقر والبيئة.

