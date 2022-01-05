برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتفل بمرور 50 عاما على وضع الحلول للتحديات البيئية

وفي سياق قيادتها لهذا النداء، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، "يجب علينا الاستفادة من الرؤية والتصميم" التي جعلت من تأسيس الوكالة الأممية في عام 1972 أمرا ممكنا، مع التركيز على إعادة تصور الحوكمة العالمية "للناس والكوكب."

في العقود الماضية، نسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجهود العالمية لإيجاد حلول للتحديات البيئية.

وساعد نوع التعاون العالمي الذي يدعمه البرنامج في إصلاح طبقة الأوزون، والتخلص التدريجي من الوقود الذي يحتوي على الرصاص، وفي حفظ الأنواع المهددة من الانقراض.

إبطاء إزالة الغابات

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا لاعبا رئيسيا في الحركة العالمية لإبطاء إزالة الغابات على مدار الأعوام الخمسين الماضية، وحذر في تقرير له صدر في عام 2020 من أنه في الأعوام الثلاثين الماضية، فُقد 420 مليون هكتار من الغابات من خلال التحول إلى استخدامات أخرى للأراضي – وهي مساحة أكبر من الهند.

وتعتقد الوكالة الأممية أن استعادة النظام البيئي سيكون أمرا بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ من خلال التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك، فمن الضروري وقف تدمير غاباتنا وأراضينا الرطبة وغيرها من المساحات الخضراء.