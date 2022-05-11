المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يشدد على أهمية تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين

وأوضح بيان صادر عن مكتبعه أن المبعوث الخاص غروندبرغ ناقش وضع الهدنة والفوائد الملموسة التي قدمتها الهدنة حتى الآن لليمنيين، خاصة فيما يخص الانخفاض الملموس في عدد الضحايا المدنيين. كما ركَّزَت نقاشاته إلى سبل التغلب على التحديات، خاصة في فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء.



وقال السيد غروندبرغ "على الأطراف المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع. كما أحثهم على العمل بشكل بنَّاء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية."

وأضاف قائلاً "سوف أستمر في تقديم دعمي النشط للأطراف اليمنيين لتحديد الحلول، ورفع مستوى الثقة والاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي شامل مستدام يلبي الطموحات المشروعة لليمنيات واليمنيين."

وكان المبعوث الخاص قد زار صنعاء منتصف الشهر الفائت حيث أكد أن الهدنة ما زالت قائمة رغم تقارير تفيد بوقوع انتهاكات في حينها.

