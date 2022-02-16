بيدرسون يبحث مع وزير الخارجية السوري في دمشق تطورات الأزمة السورية

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أجاب السيد بيدرسون عن أسئلة الصحفيين، مشيرا إلى أنه بحث مع الوزير السوري تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، "وبالطبع من المهم بالنسبة لي أن أسمع أن الحكومة لا تزال ملتزمة بقرار مجلس الأمن 2254".

اللجنة الدستورية

وقال بيدرسون إن الاجتماع تطرق أيضا إلى المناقشات حول الحاجة إلى إحراز تقدم بشأن اللجنة الدستورية. ومضى قائلا: "يجب أن أقول إنه بعد مناقشتي اليوم، فأنا أكثر تفاؤلا بأنه سيكون من الممكن عقد الجولة السابعة لهيئة صياغة اللجنة الدستورية، ونأمل أن يحدث ذلك في وقت ما في شهر آذار/مارس".

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه سيلتقي بالدكتور أحمد الكزبري، ممثل الحكومة السورية في اللجنة الدستورية، في وقت لاحق اليوم، وبعد ذلك سيتحدث إلى المجلس الوطني السوري الذي يمثل المعارضة.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن بعد ذلك من إرسال دعوة بشأن عقد الجلسة المقبلة. "أنا بحاجة إلى بضع جولات من المناقشات، ومن ثم نأمل في أن ننجز ذلك".

وقال بيدرسون إنه شرح بالتفصيل المناقشات التي أجراها مع وفد الحكومة ومع وفد المجلس الوطني السوري، والقضايا العالقة: "كما تعلمون، فإن القضية المعلقة هي الاتفاق على كيفية المضي قدما في اليوم الخامس من اجتماع اللجنة الدستورية. لدينا اتفاق حول كيفية التعامل مع الأيام الأربعة الأولى وأنا الآن متفائل، كما قلت، بأنه قد يكون لدينا اتفاق في اليوم الخامس".

مشاورات جنيف

وقال المبعوث الأممي إن الموضوع الثاني الكبير الذي بحثه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري تمثل في المشاورات التي بدأها في جنيف حول "خطوة مقابل خطوة"، مشيرا إلى أنه شرح للوزير المقداد الفكرة الكامنة وراء هذا المفهوم، والمشاورات التي أجراها حتى الآن مع الروس والأوروبيين والأمريكيين وآخرين "وأيضا اهتمامي بمواصلة هذه المناقشات مع الحكومة السورية وكذلك بالطبع مع المعارضة. واتفقنا على أن نواصل هذه المناقشات".