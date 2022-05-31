اللجنة الدستورية السورية تواصل أعمال دورتها الثامنة في جنيف

تتكون اللجنة الدستورية من المجموعتين الكبرى والمصغرة. تتألف المجموعة الكبرى من 50 شخصا من الحكومة، و50 شخصا من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني.

أما المجموعة المصغرة فهي تضم 15 ممثلا عن الحكومة السورية، و15 ممثلا عن لجنة المفاوضات السورية و15 مشاركا من المجتمع المدني، يُعرفون باسم "الثلث الأوسط".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون قد التقى، يوم الأحد، بالرئيسين المشاركين من جانب الحكومة والمعارضة، ثم التقى بوفد المجتمع المدني، برفقة الرئيسين المشاركين.

أربعة مبادئ

وفي تغريدة على تويتر، أشار مكتب المبعوث الأممي إلى أنه تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع والموافقة على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع.

وشملت هذه المبادئ التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية؛ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها؛ سيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية؛ والعدالة الانتقالية.

وفقا للمكتب الأممي، سيناقش كل مبدأ على مدار يوم كامل. وستستمر أعمال الهيئة المصغرة في جنيف حتى 3 حزيران/يونيو.