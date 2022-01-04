أفغانستان: تساقط الثلوج يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا للعديد من السكان

وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الشتاء القارس يفاقم الظروف القاسية التي يواجهها بالفعل العديد من الأفغان.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه في الوقت نفسه يسابق الشركاء في المجال الإنساني الزمن لتقديم المساعدات والإمدادات، بما يتماشى مع الالتزام بتوسيع نطاق العمليات.

إيصال المساعدات للملايين

وأضاف يقول: "خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وصل شركاؤنا في المجال الإنساني إلى سبعة ملايين شخص بإمدادات الإغاثة الغذائية في جميع أنحاء البلاد."

ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى أنه يجري دعم الاستعدادات لفصل الشتاء، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وغير الغذائية في أجزاء مختلفة من البلد.

وقدم المانحون 1.5 مليار دولار للنداء الإنساني لأفغانستان في عام 2021. وهذا يشمل 776 مليون دولار من الـ 606 ملايين دولار المطلوبة للنداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام في أيلول/سبتمبر، و730 مليون دولار من الـ 869 مليون دولار المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية.