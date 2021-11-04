في اتصال هاتفي مع الفريق البرهان، الأمين العام يحث على الإسراع في إعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في السودان

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام بأن السيد غوتيريش شجع التطورات بشأن كافة الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان، والإسراع بإعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في السودان.

وجدد الأمين العام دعوته للإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيره من المدنيين المحتجزين تعسفيا في البلاد.

كما جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه لتحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي.

تحركات مستمرة لمبعوث الأمين العام

وعلى صعيد ذي صلة، التقى فولكر بيرتس، مبعوث الأمين العام الخاص إلى السودان ورئيس بعثة يونيتامس، اليوم الخميس، مع الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، أولسيغون أوبوسانغو.

وقال السيد فولكر، في تغريدة على موقع تويتر، إن اللقاء بحث الديناميكيات الإقليمية والوضع في السودان "ودعوتنا وجهودنا المشتركة نحو التهدئة وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة المرحلة الانتقالية عن طريق الحوار".

جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة، جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في السودان.

وتنعقد الدورة الاستثنائية بناء على طلب رسمي مشترك قدمته كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا.