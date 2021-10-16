 

الأمين العام يرحب بإعلان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وقف إطلاق النار عبر البلاد

امرأة وأبناؤها الصغار يقفون أمام مأواهم في مخيم للنازحين في بابوا، جمهورية أفريقيا الوسطى.
© UNICEF/Florent Vergnes
امرأة وأبناؤها الصغار يقفون أمام مأواهم في مخيم للنازحين في بابوا، جمهورية أفريقيا الوسطى.
16 تشرين الأول/أكتوبر 2021
السلم والأمن

رحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالإعلان أحادي الجانب لوقف إطلاق النار عبر أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى بأكملها اعتبارا من 15 أكتوبر 2021، والذي أعلنه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الرئيس فوستان أرشانج تواديرا. 

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك صادر صباح اليوم السبت.

وفي البيان أشاد السيد غوتيريش "بهذه الخطوة الحاسمة"، التي تتماشى مع خارطة الطريق المشتركة للسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 16 أيلول / سبتمبر 2021.

كما دعا الأمين العام جميع الأطراف الأخرى إلى "الاحترام الفوري لوقف إطلاق النار هذا وتجديد الجهود للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لعام 2019."

وفي بيانه حث الأمين العام كافة الأطراف على "المشاركة بشكل بناء من خلال حوار سياسي شامل بهدف إحراز تقدم ملموس في عملية السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى."

هذا وكرر الأمين العام التزامه بمواصلة تعبئة المجتمع الدولي لدعم حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى في سعيهما لتحقيق السلام والمصالحة والتنمية.
 

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