في مجلس الأمن دعوة إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي في جمهورية أفريقيا الوسطى

وأكد مانكور ندياي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد، مينوسكا، على الحاجة إلى الحفاظ على "الزخم الإيجابي" حيث تسعى السلطات جاهدة لتحقيق الديمقراطية والاستقرار في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الوقت ينفد

تفويض بعثة الأمم المتحدة ينتهي الشهر المقبل. وفي هذا السياق قال السيد ندياي إن التمديد ضروري بشكل خاص للمساعدة في الانتخابات المحلية، التي لم تعقد منذ أكثر من 30 عاما.

يعد التمديد، جنبا إلى جنب مع التصميم القوي من قبل الحكومة وانخراط الشركاء الدوليين، ضروريا أيضا لاعتماد حلول سياسية دائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

"بدعم من جميع أعضاء المجلس، سنعمل بجد لتحقيق أقصى استفادة من مساعينا الحميدة من أجل تعزيز نهج منسق ومتماسك يتسم بالشفافية من أجل توليد المساهمات اللازمة لحل الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

خارطة الطريق من أجل السلام

ووصف السيد ندياي إعلان وقف إطلاق النار في 15 تشرين الأول/أكتوبر من قبل الرئيس فوستان أرشانج تواديرا بأنه "خطوة أساسية" نحو الحوار في جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد الذي ابتليَ بالعنف المسلح منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وتتماشى الهدنة مع خارطة طريق مشتركة للسلام التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 16 أيلول / سبتمبر 2021. وقد ساعد هذا بدوره على تنشيط اتفاق السلام الذي تم توقيعه في شباط/فبراير 2019 من قبل الحكومة و14 جماعة مسلحة في البلاد.

الأمين العام يرحب بإعلان رئيس #جمهورية_أفريقيا_الوسطى وقف إطلاق النار عبر البلاد



ووصف السيد @antonioguterres هذه الخطوة بالحاسمة" قائلا إنها تتماشى مع خارطة الطريق المشتركة للسلام التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 16 أيلول👇https://t.co/DFWQUi6osO — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 16, 2021

ويمكن أن يسهم أيضا في تهيئة البيئة المواتية اللازمة لبدء الحوار الشامل مع جميع الأحزاب السياسية الذي تخطط له الحكومة.

قال السيد ندياي: "من الضروري أن تنضم جميع الجماعات المسلحة وقادتها دون أي استثناء إلى عملية السلام بحسن نية من خلال الوفاء بحسن نية بجميع التزاماتهم وفقا لاتفاقية 6 شباط/فبراير وخريطة الطريق المشتركة"، مما يؤكد الحاجة إلى المساءلة.

وقال الرئيس تواديرا، الذي خاطب أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو، إنه يعتمد على دعم المجلس "لحماية نزاهة" اتفاقي السلام.

وأوضح قائلا: "إعلاني لوقف إطلاق النار يوضح مرة أخرى، إذا كانت هناك حاجة، أن طموحنا الوحيد هو إيجاد حل سياسي دائم في جمهورية أفريقيا الوسطى للأزمة التي نمر بها".

تفشي انعدام الأمن

لا يزال انعدام الأمن منتشرا في مناطق مختلفة من جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية. على الرغم من أن حوالي 3.1 مليون شخص يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، فإن النداء الإنساني للبلد لا يتم تمويله إلا بنسبة 60 في المائة فقط.

وجرت عمليات عسكرية رداً على أنشطة الجماعات المسلحة، لا سيما في المناطق الغربية والوسطى. كما حاولت بعض الجماعات "إعادة احتلال" معاقلها السابقة في الشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي، حيث تم الإبلاغ عن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

قال السيد ندياي: "نحن ندرك أيضا أن المساهمة الحاسمة لولاية لمينوسكا وموقفها القوي تساهم في جعل العملية السياسية أكثر مصداقية"، وحث المجلس على توفير موظفين وموارد إضافية.

عدم التسامح مع سوء المعاملة

غير أن الممثل الخاص سلط الضوء أيضا على زيادة الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل الأفراد العاملين في البعثة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة الإعادة الفورية لجميع الوحدات العسكرية من الغابون بعد تقارير موثوقة عن مزاعم إساءة معاملة الفتيات من قبل جنود حفظ سلام مجهولين.

وشدد السيد ندياي على ضرورة الإنفاذ الصارم لسياسة الأمين العام المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الحوادث. "إننا نعتمد على أعضاء المجلس والتعاون الفعال من (البلدان المساهمة بقوات) لوضع حد لهذه الآفة من خلال الامتثال الصارم للالتزامات التي تقع على عاتق الجميع".