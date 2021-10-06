لحظة تاريخية.. منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح ضد الملاريا لعلاج الأطفال المعرضين للخطر

وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التوصية تأتي بناء على نتائج برنامج تجريبي مستمر في غانا وكينيا وملاوي وصل إلى أكثر من 800 ألف طفل منذ عام 2019.

تم حشد التمويل لهذا البرنامج التجريبي من خلال تعاون غير مسبوق بين ثلاث هيئات تمويل صحية عالمية رئيسية هي تحالف اللقاحات المعروف باسم غافي؛ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ والمرفق الدولي لشراء الأدوية.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إعلان المنظمة بأنه يمثل لحظة تاريخية:

"إن لقاح الملاريا، الذي طال انتظاره بالنسبة للأطفال، يمثل تقدما كبيرا في مجال العلوم وصحة الطفل ومكافحة الملاريا. إن استخدام هذا اللقاح، بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا، يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح اليافعة كل عام."

تظل الملاريا السبب الرئيسي لأمراض الأطفال ووفياتهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إذ يموت، سنويا، أكثر من 260 ألف طفل أفريقي، دون سن الخامسة، بسبب الملاريا.

في السنوات الأخيرة، أبلغت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عن ركود في التقدم المحرز ضد المرض الفتاك.

بصيص أمل للقارة الأفريقية

بدورها، قالت الدكتور ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا:

"على مدى قرون، ظلت الملاريا تطارد أفريقيا جنوب الصحراء، مما تسبب في معاناة هائلة. لطالما أملنا في الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن، ولأول مرة، على الإطلاق، لدينا لقاح موصى به للاستخدام على نطاق واسع. تقدم توصية اليوم بصيص أمل للقارة التي تتحمل العبء الأكبر من المرض ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا".

توصية المنظمة بشأن اللقاح

بناء على مشورة من هيئتين استشاريتين عالميتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية، إحداهما معنية بالتحصين والأخرى بالملاريا، توصي المنظمة بما يلي:

في سياق المكافحة الشاملة للملاريا، توصي المنظمة باستخدام لقاح الملاريا RTS,S للوقاية من الملاريا التي تسببها المتصورة المنجلية في الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من معدل انتشار معتدل إلى مرتفع على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

يجب تقديم اللقاح في جدول من 4 جرعات للأطفال من عمر 5 أشهر للحد من مرض الملاريا وعبئها.

ثم ماذا بعد التوصية؟

ستشمل الخطوات التالية للتوصية باستخدام لقاح الملاريا اتخاذ قرارات التمويل من المجتمع الصحي العالمي بهدف توزيع اللقاح على نطاق أوسع، واتخاذ القرار على مستوى الدولة بشأن اعتماد اللقاح كجزء من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الملاريا.

