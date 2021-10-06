حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه في الانخفاض

وقالت منظمة الصحة العالمية في تحديثها الوبائي الأسبوعي إنه مقارنة بالأسبوع السابق، يمثل ذلك انخفاضا بنسبة 9 في المائة في الحالات، بينما ظلت أرقام الوفيات ذاتها. وكان هذه الاتجاه قد لوحظ منذ آب/أغسطس ومازال مستمرا إلى الآن.

خلال الأسبوع الممتد من 27 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت جميع المناطق عن انخفاض في عدد الحالات الجديدة، باستثناء أوروبا التي ظلت أرقامها مماثلة للأسبوع السابق.

تم الإبلاغ عن أكبر انخفاض في الحالات الأسبوعية الجديدة في أفريقيا (43 في المائة)، يليها شرق البحر الأبيض المتوسط (21 في المائة)، وجنوب شرق آسيا (19 في المائة)، والأمريكتان (12 في المائة) وغرب المحيط الهادئ (12 في المائة).

4.8 مليون حالة وفاة

تجاوز عدد الحالات المؤكدة المبلغ عنها عالميا الآن 234 مليون حالة وفاة (أقل بقليل من 4.8 مليون حالة).

اليونيسف تحذر في تقريرها الرئيسي من آثار #كوفيد_19 على الصحة العقلية للأطفال، قائلة إن تلك الآثار ما هي إلا "غيض من فيض" وقد تستمر لسنوات عديدة‼️



◀️وتوصي اليونيسف بالاستثمار في الصحة العقلية وكسر الصمت المحيط بها‼️



-للمزيد👇https://t.co/ZxQBVv086g — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 5, 2021

كما تم الإبلاغ عن انخفاض كبير في عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة في جميع المناطق، باستثناء الأمريكتين وأوروبا. وأبلغت هاتان المنطقتان عن عدد مماثل من الوفيات الأسبوعية للأسبوع السابق.

تم الإبلاغ عن أكبر انخفاض في الوفيات الأسبوعية في أفريقيا، مع انخفاض بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق.

وفقا للتحديث، كانت المناطق التي أبلغت عن أعلى معدلات الإصابة الأسبوعية للحالات لكل 100.000 نسمة هي أوروبا (123.1 حالة جديدة لكل 100.000) والأمريكتان (109.5 حالة جديدة لكل 100.000). بينما أبلغت المنطقتان عن أعلى معدل أسبوعي للوفيات لكل 100.000 شخص؛ في الأمريكتين (2.4 حالة جديدة لكل 100،000) وأوروبا (1.6 حالة جديدة لكل 100،000).

الولايات المتحدة في الصدارة من حيث الحالات الجديدة

تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة من الولايات المتحدة (760571)، والمملكة المتحدة (239.781 حالة جديدة؛ على غرار العدد المبلغ عنه في الأسبوع السابق)، وتركيا (197277 حالة جديدة؛ على غرار العدد المبلغ عنه في الأسبوع السابق)، والاتحاد الروسي (165623 حالة جديدة؛ زيادة بنسبة 13 في المائة)، والهند (161158 حالة جديدة؛ بانخفاض قدره 21 في المائة).

على الصعيد العالمي، وجد التقرير أنه تم الإبلاغ عن حالات متغير ألفا في 195 دولة أو إقليما أو منطقة (تمت إضافة دولتين جديدتين منذ الأسبوع الماضي)، بينما أبلغت 145 دولة (3 دول جديدة منذ الأسبوع الماضي) عن حالات لمتغير بيتا؛ وأبلغت 99 دولة عن حالات من متغير غاما (4 دول جديدة منذ الأسبوع الماضي).

تم الإبلاغ عن متغير دلتا في 192 دولة (سبعة بلدان جديدة منذ الأسبوع الماضي) عبر جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، اعتبارا من 5 تشرين الأول/أكتوبر.

