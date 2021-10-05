في ختام لقاءاته بعدن والرياض، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يؤكد أهمية اتفاق الرياض والتوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات اليمنيين

وذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في تغريدة على موقعه الرسمي على تويتر، أن السيد غروندبرغ يرحب بعودة رئيس الوزراء اليمني إلى عدن، مشيرا إلى أنه ناقش معه المستجدات السياسية، كما أكد على "أهمية اتفاق الرياض في تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والاقتصاد."

وقد عاد المبعوث الأممي الخاص للتو من زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض، استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وفي المملكة العربية السعودية اجتمع السيد غروندبرغ بوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والسفير السعودي إلى اليمن، محمد آل جابر، كما التقى بنائب الرئيس اليمني، علي محسن، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين.

وفي بيان صادر عن مكتبه أكد السيد غروندبرغ أن "الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع الفاعلين المعنيين لا بد أن يكون إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلّي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين"، مشددا على أن ذلك يعد "مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع التزاما كاملا بجهود إحلال السلام."

وأثناء زيارته إلى الرياض، اجتمع السيد غروندبرغ أيضا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميجيل بيرجر، ودبلوماسيين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.