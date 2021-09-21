السودان: الأمين العام يدين محاولة الانقلاب ويدعو إلى مواصلة الالتزام بالعملية الانتقالية

وقال في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن "أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في السودان سيعرض للخطر التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس على الجبهتين السياسية والاقتصادية."

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى "مواصلة الالتزام بالعملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي."

وختم مؤكدا أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب حكومة السودان وشعبه في هذا المسعى."

