 

السودان: الأمين العام يدين محاولة الانقلاب ويدعو إلى مواصلة الالتزام بالعملية الانتقالية

من الأرشيف: متظاهرون يخرجون إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم - 11 نيسان/أبريل 2019
UN Sudan/Ayman Suliman
من الأرشيف: متظاهرون يخرجون إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم - 11 نيسان/أبريل 2019
21 أيلول/سبتمبر 2021
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، محاولة الانقلاب في الخرطوم التي وقعت اليوم (21 أيلول/سبتمبر). 

وقال في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن "أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في السودان سيعرض للخطر التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس على الجبهتين السياسية والاقتصادية."

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى "مواصلة الالتزام بالعملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي."

وختم مؤكدا أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب حكومة السودان وشعبه في هذا المسعى."
 

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