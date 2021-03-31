 

اليمن: وصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس

© UNICEF
مسؤولون أمميون ومسؤولون يمنيون يتسلمون الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كوفيد-19 في مطار عدن الدولي، عبر مرفق كوفاكس.
31 آذار/مارس 2021
الصحة

حصل اليمن اليوم الأربعاء على 360 ألف جرعة من اللقاحات التي توفر الحماية ضد كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات. وستُمنح الأولوية للعاملين الصحيين والفئات الضعيفة في المجتمع من أجل حمايتها من الفيروس.

وفي عدن، تسلّم كل من ممثل اليونيسف في اليمن، وممثل منظمة الصحة العالمية، ووزير الصحة والإسكان ونائب وزير الصحة العامة والسكان لقاحات أسترازينيكا (التي تم تصنيعها في معهد سيروم بالهند) ضد مرض كـوفيد-19.

وقال ممثل اليونيسف في اليمن، فيليب دواميل، إن وصول جرعات لقاح كوفيد-19 يمثل لحظة حاسمة لليمن، في الوقت الذي يستمر به المرض بإزهاق الأرواح حول العالم.

وأضاف يقول: "أصبح اليمن الآن يتمتع بالقدرة على حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العاملون الصحيون، حتى يتمكنوا من الاستمرار في توفير التدخلات المنقذة للحياة للأطفال والأسر بأمان. اللقاحات تعمل، اللقاحات تنقذ الأرواح، فلنبدأ الآن بتطعيم الناس".

اللقاح خطوة مهمة في مكافحة المرض

Janssen
لقاح جونسون آند جونسون قد يتم البدء بتوزيعه في النصف الأول من 2021 كجزء من مرفق كوفاكس. by Janssen

 

وصلت الجرعات البالغ عددها 360 ألف إلى اليمن، بالإضافة إلى 13 ألف صندوق أمان ومليون و300 ألف حقنة لبدء حملة التلقيح بشكل آمن وفعّال.

وقال د. أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، إن هذه الشحنة تمثل خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19 في اليمن.

وتابع يقول: "ستساعد في إنقاذ الأرواح، بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وستساعد في حماية النظام الصحي. هذه اللقاحات الآمنة والفعّالة ستغيّر قواعد اللعبة، ولكن في المستقبل المنظور، يجب أن نستمر في ارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد البدني وتجنب المناطق المكتظة".

اليمن على موعد مع 1.9 مليون جرعة

وهذه الدفعة الأولى هي جزء من 1.9 مليون جرعة سيتلقاها اليمن مبدئيا طوال عام 2021.

من جانبه، أشاد المدير في تحالف غافي (تحالف اللقاحات) في اليمن، ريحان حافظ، بحصول البلاد على الجرعات الأولى من اللقاحات. وأضاف يقول: "بفضل عمل الحكومة اليمنية وشركاء كوفاكس، وبدعم من المانحين، نحن الآن قادرون على حماية السكان الأكثر ضعفا. عملنا لا يزال في البداية، ولكنّ وصول الجرعات الأولى من كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس يُعدّ معلما رئيسيا في اليمن".

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