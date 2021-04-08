كوفيد-19: وصول اللقاحات إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة عبر مرفق كوفاكس

وقد أصبحت يوم أمس الأربعاء سانت لوسيا الدولة رقم 100 التي يتم تزويدها باللقاحات عبر مرفق كوفاكس.

وتأتي إمدادات لقاحات كـوفيد-19 من ثلاث شركات مصنّعة وهي أسترازينيكا وفايزر ومعهد الأمصال الهندي. ومن بين المناطق والدول التي تم الوصول إليها، سُلّمت الجرعات إلى 61 اقتصادا من بين 92 من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، من بينها أكثر الدول ضعفا مثل اليمن وأفغانستان.

وفي بيان صدر اليوم، أعرب سيث بيركلي، مدير تحالف غافي للقاحات، عن سعادته لتوزيع اللقاحات على أكثر من 100 دولة واقتصاد في أقل من أربعة أشهر. وأضاف: "سنكون آمنين فقط عندما يكون الجميع في مأمن، وتعتمد جهودنا في التسريع بتقديم كميات أكبر من الجرعات على الدعم المستمر من الحكومات ومصنّعي اللقاحات، بينما نواصل أكبر توزيع عالمي للقاح والأسرع في التاريخ، هذا ليس وقت التراخي".

استمرار توزيع اللقاحات في 2021

رغم انخفاض الإمدادات في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل – نتيجة قيام مصنّعي اللقاحات بتوسيع نطاق عمليات الإنتاج وتحسينها في المرحلة الأولى من بدء التشغيل وهو ما يستغرق وقتا، ونتيجة للزيادة على طلب لقاح كوفيد-19 في الهند مع ارتفاع أعداد المصابين هناك – من المتوقع أن يقدم مرفق كوفاكس الجرعات لجميع الدول المشاركة التي طلبت اللقاحات في النصف الأول من هذا العام.

وقال د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "لقد أعطى كوفاكس للعالم أفضل طريقة لضمان طرح اللقاحات الآمنة والفعّالة بشكل أسرع وأكثر إنصافا لجميع المعرّضين للخطر في كل بلد على هذا الكوكب".

ودعا د. تيدروس البلدان والمنتجين والنظام الدولي للعمل معا من أجل إعطاء الأولوية لإمداد اللقاح من خلال كوفاكس. "مستقبلنا الجماعي، حرفيا، يعتمد على ذلك".

العمل باتجاه القضاء على الجائحة

University of Oxford/John Cairns

ويشير ريتشارد هاتشت، مدير ائتلاف CEPI الذي يتولى قيادة محفظة كوفاكس للبحث والتطوير في مجال اللقاحات، إلى أن اليوم يشكل علامة بارزة في المعركة ضد كوفيد-19. وقال: "في مواجهة الانتشار السريع لمتغيّرات كوفيد-19، يُعدّ الوصول العالمي إلى اللقاحات أمرا مهما بشكل أساسي للحد من انتشار المرض، وإبطاء الطفرات، والتعجيل بالقضاء على الجائحة".

يتوقع مرفق كوفاكس تسليم ملياري جرعة من اللقاحات في عام 2021. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيستمر كوفاكس في تنويع محفظته بشكل أكبر، وسيعلن عن اتفاقيات جديدة مع مصنّعي اللقاحات في الوقت المناسب.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "في غضون شهر ونصف فقط، أصبح طموح منح البلدان إمكانية الوصول إلى لقاحات كوفيد حقيقة، بفضل العمل المتميّز لشركائنا في مرفق كوفاكس".

لكنّها أكدت أن هذا ليس وقت الاحتفال، فمع ظهور متغيّرات للفيروس حول العالم، تزداد الحاجة لطرح اللقاحات عالميا. وقالت: "للقيام بذلك، نحتاج إلى الحكومات جنبا إلى جنب مع الشركاء الآخرين، لاتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة العرض"، ودعت إلى التبرّع بجرعات اللقاح الزائدة في أسرع وقت ممكن.

ويعمل كوفاكس على تأمين مصادر إضافية للقاحات على شكل تقاسم الجرعات من البلدان ذات الدخل المرتفع. لكن، ثمّة حاجة إلى مليار دولار إضافية في عام 2021 لتمويل وتأمين ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة من اللقاحات الممولة من المانحين.