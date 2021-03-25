كوفاكس: وصول مئات آلاف اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى لبنان والعراق

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه في 24 آذار/مارس، وصلت 33,600 جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد كـوفيد-19 من خلال مرفق كوفاكس من هولندا إلى بيروت عبر دبي. وهذه أول شحنة من اللقاحات تصل إلى لبنان عبر مرفق كوفاكس. ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية (130 ألف جرعة) في بداية شهر نيسان/أبريل.

وفي تغريدة على تويتر، أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق وصول 336 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا إلى مطار بغداد الدولي عبر مرفق كوفاكس.

الوصول إلى 20% من سكان لبنان

وأوضحت المنظمة أن الهدف من بدء توزيع اللقاحات في لبنان هو الوصول إلى 20% على الأقل من السكان، بمن فيهم اللاجئون والعمال المهاجرون.

وقالت د. إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تم استلام كمية أولى صغيرة من لقاحات أسترازينيكا أمس، في خطوة كبيرة للتطعيم ضد كوفيد-19 في لبنان".

منعطف إيجابي للبنان

وأعربت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية عن سعادتها لأن يكون لبنان من أوائل الدول التي تحصل على لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس، "مع سعينا جاهدين للتغلب على العديد من التحديات التي نواجهها للتأكد من حصول الناس في لبنان على اللقاحات المجانية".

وقال فادي سنان، مدير عام وزارة الصحة العامة بالإنابة: "نتلقى اليوم الدفعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا، وهذا يمثل منعطفا إيجابيا في مسار مكافحة الجائحة".

بموازاة ذلك، يدعم القطاع الخاص في لبنان أيضا توفير لقاحات كوفيد-19 في الأيام والأسابيع المقبلة.