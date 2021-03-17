فلسطين وتونس تتلقيان أول شحنات لقاح كوفيد-19 من كوفاكس

وقال وينسلاند إن اللقاحات التي ستُرسل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مهمة في مكافحة جائحة كـوفيد-19 والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن فريق الأمم المتحدة يواصل مساعدة حكومة فلسطين في الحصول على اللقاحات عبر مرفق كوفاكس، وإن الفريق يقدّر أيضا التنسيق الإسرائيلي لتيسير عمليات التوصيل.

تونس

وتلقت تونس، اليوم، أول شحنة من مرفق كوفاكس تضم 93 ألف جرعة من لقاح فايزر. ومن المقرر أن تتلقى مزيدا من الشحنات من المرفق خلال العام بهدف تحصين 20% من السكان.

د. إيف سوتيراند ممثلة منظمة الصحة العالمية في تونس قالت إنه يوم مهم في جهود تونس الهادفة لمكافحة كوفيد-19. وأكدت أن التطعيم سينقذ الأرواح ويحمي النظام الصحي التونسي. وأعربت عن سعادتها لتوفر اللقاح في تونس بدون مقابل. وفيما أشارت إلى أن اللقاح سيتوفر بشكل تدريجي، شددت على أهمية مواصلة تطبيق تدابير الصحة العامة التي أظهرت فعالية في تقليل انتشار الفيروس.

فيصل بن صلاح المدير العام للصحة في تونس أكد التزام بلاده بتوفير اللقاح مجانا وبشكل يضمن حصول جميع السكان (بدءا من سن الثامنة عشرة) على اللقاح بدون أي تمييز.

أوزبكستان

ووصلت أول شحنات لقاح كوفيد-19 من مرفق كوفاكس إلى أوزباكستان يوم الثلاثاء، حيث ضمت 660 ألف جرعة تمثل نحو ثلث العدد الإجمالي البالغ 2.2 مليون جرعة التي من المقرر أن تحصل عليها السلطات الأوزبكية من المرفق خلال الأشهر المقبلة.

وتدعم منظمة الـيونيسف عملية التوزيع الوطنية والحملات الإعلامية لمعالجة تردد الناس تجاه أخذ التطعيم. ومن ناحيتها ساعدت منظمة الصحة العالمية في تدريب العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية قبل بدء التطعيم.

فيجي

وفي فيجي، التي كانت أول دولة جزرية في المحيط الهادئ تتلقى اللقاحات عبر كوفاكس، بدأت المرحلة الأولى من حملة تطعيم العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية الأسبوع الماضي مع وصول 12 ألف جرعة من اللقاح في وقت سابق من الشهر الحالي. وساعدت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية فيجي على الاستعداد لوصول وتوزيع اللقاحات، بما في ذلك دعم سلسلة التبريد المهمة للتوزيع.