منظمة الصحة العالمية تجدد الدعوة إلى وقف إعطاء الجرعات المعززة وتشدد على منح الفرصة للدول ذات معدل تطعيم منخفض

وتجيء هذه الدعوة بعد شهر من الدعوة الأولى التي أطلقها الدكتور تيدروس بشأن وقف عالمي للجرعات المعززة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، لإعطاء الأولوية لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، في جميع أنحاء العالم، ممن لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاح؛ ولكن لم يطرأ تغيير يذكر في الوضع العالمي منذ ذلك الحين.

وخلال حديثه للصحفيين في جنيف، اليوم الأربعاء، قال الدكتور تيدروس إن مرض كـوفيد-19 تسبب في مقتل أكثر من 50 ألف شخص، أسبوعيا، منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وخلال الشهر الماضي، ظلت الوفيات عند حوالي 70 ألف شخص في الأسبوع.

وأضاف: "لدينا الحلول اللأزمة لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح. ولكن هذه الحلول إما لا تُستخدم بشكل جيد، أو لا يتم مشاركتها بشكل جيد. يؤدي التوزيع غير العادل للأدوات المنقذة للحياة، بما في ذلك التشخيص والأكسجين ومعدات الوقاية الشخصية واللقاحات إلى انتشار جائحة ذات مسارين".

UN Somalia/Mokhtar Mohamed لقاحات ضد كوفيد-19 تصل إلى مقديشو، قدمتها فرنسا عبر مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات.

كلام كثير وفعل قليل

وأشار الدكتور تيدروس إلى ما وصفه بالكثير من الكلام عن المساواة في اللقاحات، والقليل جدا من الإجراءات، مشيرا إلى أن البلدان ذات الدخل المرتفع وعدت بالتبرع بأكثر من مليار جرعة، ولكن لم يتم الوفاء إلا بأقل من 15 في المائة من هذه الجرعات، على حد تعبيره.

وأضاف قائلا: "لقد وعد مصنعو اللقاحات بإعطاء الأولوية لمرفق كوفاكس والبلدان منخفضة الدخل. لا نريد المزيد من الوعود. نريد اللقاحات فقط".

ازدياد الإصابات في البلدان ذات التغطية المنخفضة

وقال الدكتور بروس أيلوارد، كبير مستشاري المدير العام ورئيس مركز تنسيق مسرع الإتاحة ACT-Accelerator، إن هناك بيانات "مقنعة بشكل لا يصدق" من البلدان ذات التغطية العالية، مشيرا إلى أن هذه البلدان لا تزال تعاني من حالات إصابة بالفيروس، "لكن الوفيات تتراجع".

ولكنه أشار إلى أن البلدان ذات التغطية المنخفضة لا تزال تشهد معدلات عالية من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا؛ "وهذا ما نحتاج إلى تغييره في أسرع وقت ممكن."

وشدد الدكتور إيلوارد على الحاجة إلى وقف استخدام الجرعات المعززة، وكذلك وقف تطعيم الأشخاص المعرضين لخطر منخفض للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، قائلا إن "مهمتنا...هي التأكد من أننا ندعو إلى تحقيق المساواة في توزيع هذه المنتجات بكل الطرق الممكنة."

التهاب السحايا في الكونغو الديمقراطية

من ناحية أخرى، تطرق الدكتور تيدروس إلى إعلان تفشي التهاب السحايا في مقاطعة تشوبو، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى الإبلاغ عن 261 حالة اشتباه و129 حالة وفاة.

وقال إن السلطات الصحية نشرت فريق طوارئ أولي، وإن منظمة الصحة العالمية تدعم جهود الاستجابة. وأشار إلى أن أكثر من 100 مريض يتلقون العلاج في منازلهم والمراكز الصحية، مضيفا أن المنظمة قدمت الإمدادات الطبية و "تخطط لنشر المزيد من الخبراء وتقديم المزيد الموارد".

