بحسب كوفاكس، التفاوتات في توافر لقاحات كوفيد بين البلدان لا تزال كبيرة

وأوضح البيان أن نسبة الأشخاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بلغت 20 %. فيما بلغت هذه النسبة 80٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط.

بحسب منظمة الصحة العالمية، متغير #دلتا لا يزال "الأكثر إثارة للقلق" حول العالم‼️



إذ إنه قابل للانتقال بشكل مضاعف مقارنة بغيره.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت @WHO أنها تراقب عن كثب متغير #مو المعروف أيضا باسم B.1621.



-تفاصيل أوفى على الرابط👇https://t.co/eBgudyR0nX — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 8, 2021

وقبل اثني عشر شهرا، اجتمع العالم معا لدعم مرفق كوفاكس- وهو مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان الوصول العالمي إلى لقاحات كوفيد-19 المنقذة للحياة.

في الأشهر الحرجة التي تم خلالها إنشاء مرفق كوفاكس وانضمام الدول إليه وتجميع الطلبات، وجمع أموال كافية لإجراء عمليات شراء مسبقة للقاحات، "تم بالفعل شراء الكثير من الإمدادات العالمية المبكرة من قبل الدول الغنية."

غير أن البيان المشترك أشار إلى أن حظر التصدير، وإعطاء الأولوية للصفقات الثنائية من قبل الشركات المصنعة والبلدان، والتحديات المستمرة في زيادة الإنتاج من قبل بعض المنتجين الرئيسيين، والتأخير في التقدم للحصول على الموافقة التنظيمية، "(كل ذلك) لا يزال يعيق قدرة كوفاكس على حماية الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم".

التوقعات لعام 2021 وأوائل 2022

وفقا لآخر توقعات الإمدادات، يتوقع مرفق كوفاكس الحصول على 1.425 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، في أغلب الظن وفي غياب إجراءات عاجلة من جانب المنتجين والبلدان ذات التغطية العالية لتحديد أولويات كوفاكس.

من بين هذه الجرعات، سيتم توفير ما يقرب من 1.2 مليار منها للاقتصادات ذات الدخل المنخفض المشاركة في التزام السوق المسبق بكوفاكس.

"هذا كافٍ لحماية 20٪ من السكان، أو 40٪ من جميع البالغين، في جميع اقتصادات ال92 الملتزمة مسبقا بسوق كوفاكس، باستثناء الهند"، كما أوضح البيان المشترك الذي أشار أيضا إلى "تخصيص أكثر من 200 مليون جرعة للمشاركين الممولين ذاتيا."

من المتوقع الآن أن يتم في الربع الأول من عام 2022 بلوغ معلم كوفاكس الرئيسي المتمثل في إصدار ملياري جرعة لتوزيعها على الدول.

ما المطلوب الآن؟

بالإضافة إلى العمل عن كثب مع الحكومات المشاركة لضمان توفر الظروف على الأرض لتسهيل طرح اللقاحات بنجاح، يدعو كوفاكس وشركاؤه المانحين والمصنعين إلى إعادة الالتزام بدعمهم، ومنع مزيد من التأخير في الوصول العادل من خلال ضمان ما يلي:

UNICEF في نيسان، تلقت سوريا 256,800 جرعة من لقاحات كوفيد-19، وكانت أول شحنة تصل إلى البلاد.

-أن يسلم المصنعون لقاحات إلى كوفاكس وفقا لالتزامات مؤكدة، وأن يكونوا شفافين بشأن الجداول الزمنية لتوافر منتوجاتهم لكوفاكس من أجل السماح للبلدان بالتخطيط مسبقا.

-أن تتخلى البلدان التي تتقدم على طوابير الشركات المصنعة لدى كوفاكس والتي حققت بالفعل تغطية عالية، عن مكانها في قائمة الانتظار لدى المرفق حتى يتمكن المشاركون فيه من الحصول على الجرعات التي تم تأمينها بالفعل عبر عقود التوريد وتوزيع اللقاحات حيث تشتد الحاجة إليها.

-توسيع وتسريع وتنظيم التبرعات بالجرعات من البلدان التي تقدمت بالفعل في برامج التطعيم. وهذا يشمل ضمان توافر الجرعات بكميات أكبر وأكثر قابلية للتنبؤ، مع فترات صلاحية أطول - مما يقلل العبء على البلدان التي تحاول الاستعداد لتوزيعها.