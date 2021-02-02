الأمم المتحدة تدعو إلى تحسين الوضع الإنساني وتوفير الحماية للمعرضين للخطر في تيغراي

وشدد الأمين العام على الحاجة لمواصلة اتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف صعوبة الوضع الإنساني وتقديم الحماية الضرورية للمعرضين للخطر.

وفي هذا السياق، رحب أنطونيو غوتيريش بالانخراط الإيجابي من الحكومة الإثيوبية أثناء الزيارات الأخيرة لمسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة بمن فيهم المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ووكيل الأمين العام للسلامة والأمن غيل ميشو، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تلك الجهود تُبذل بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للحكومة للسماح بالوصول الإنساني الدائم والمحايد وبدون عوائق للمناطق المتضررة في تيغراي وللمشردين داخليا ومخيمات اللاجئين.