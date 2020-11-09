الأمين العام يهنئ الرئيس الأميركي المنتخب ويؤكد أهمية الشراكة الأميركية الأممية

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، هنأ غوتيريش الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وأكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ركن أساسي للتعاون الدولي الضروري للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم.

كما هنأ فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة السيد بايدن الذي يتمتع بتاريخ طويل يتسم بدعم الأمم المتحدة كما قال بوزكير.

وأبدى تهانيه أيضا للسيدة كامالا هاريس وقال إن انتخابها التاريخي باعتبارها أول امرأة ستشغل منصب نائبة الرئيس في الولايات المتحدة، معلم مهم للمساواة بين الجنسين.

وأعرب رئيس الجمعية العامة عن تطلعه لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وعملهما معا من أجل إقامة عالم أكثر أمنا وازدهارا.

