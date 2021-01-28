 

ترحيب أممي بقرار استئناف التمويل الأمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان المعني بدعم صحة المرأة

UNFPA Yemen
قابلة تحتضن مولودا جديدا في أحد المستشفيات التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في أبين - جنوب اليمن.
28 كانون الثاني/يناير 2021
المرأة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الإدارة الأمريكية بشأن استئناف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقال إنه قرار سيغير وينقذ حياة نساء وفتيات بأنحاء العالم، اللاتي يعشن في ظل أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا أو في أبعد المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، وأي مكان آخر بالعالم.

 

وفي بيان صحفي، رحب أنطونيو غوتيريش بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعدول عما يعرف بسياسة مكسيكو سيتي، التي لم تؤد فقط إلى رفع التمويل الأمريكي عن خدمات الصحة الإنجابية بأنحاء العالم ولكن أيضا عن طائفة أوسع من الخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة.

وقال غوتيريش إن تلك القضية، وفي ظل جائحة كـوفيد-19، تعد محورية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة. وأضاف الأمين العام أن هذه القرارات توجه رسالة قوية للنساء والفتيات بأنحاء العالم مفادها أن حقوقهن مهمة.

 

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