ترحيب أممي بقرار استئناف التمويل الأمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان المعني بدعم صحة المرأة

وفي بيان صحفي، رحب أنطونيو غوتيريش بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعدول عما يعرف بسياسة مكسيكو سيتي، التي لم تؤد فقط إلى رفع التمويل الأمريكي عن خدمات الصحة الإنجابية بأنحاء العالم ولكن أيضا عن طائفة أوسع من الخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة.

وقال غوتيريش إن تلك القضية، وفي ظل جائحة كـوفيد-19، تعد محورية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة. وأضاف الأمين العام أن هذه القرارات توجه رسالة قوية للنساء والفتيات بأنحاء العالم مفادها أن حقوقهن مهمة.