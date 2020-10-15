اليونيسف: ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين في المنزل

وبحسب تقديرات جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 40% من سكان العالم – أي ثلاثة مليارات شخص – ليس لديهم مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون في المنزل. وهذا الرقم أعلى بكثير في البلدان الأقل نموا، حيث يعيش نحو ثلاثة أرباع سكانها بدون تلك المرافق.

وبحسب كيلي آن تايلور، رئيسة قطاع توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في اليونيسف، من "غير المقبول" أن تكون المجتمعات الأضعف غير قادرة على استخدام أبسط الطرق لحماية أنفسهم وأحبائهم.

ما يقرب من نصف المدارس في جميع أنحاء العالم لا تتوفر فيها مرافق أساسية لغسل اليدين، مما يؤثر على 818 مليون طفل.



هذا أمر مقلق للغاية في ظل جائحة #كوفيد19. يعود الأمر إلينا في جعل نظافة اليدين أولوية لكل طفل.#أيدي_آمنة#اليوم_العالمي_لغسل_اليدين pic.twitter.com/ukihcgXHTM — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) October 15, 2020

وقالت: "لقد سلطت جائحة كـوفيد-19 الضوء على الدور الحاسم لنظافة اليدين في الوقاية من الأمراض، كما شددت على وجود مشكلة موجودة مسبقا للكثيرين: غسل اليدين لا يزال بعيد المنال بالنسبة لملايين الأطفال حيث يولدون ويعيشون ويتعلمون".

وحثت على اتخاذ إجراءات فورية لجعل غسل اليدين بالصابون في متناول الجميع في كل مكان – الآن وفي المستقبل.

وبحسب التقديرات، فإن الوضع مقلق أيضا في المدارس: 43% من المدارس على الصعيد العالمي (70% في البلدان الأقل نموا) تفتقر إلى مرافق غسل اليدين بالماء والصابون، مما يؤثر على مئات الملايين من الأطفال في سن المدرسة.

"نظافة اليدين للجميع"

وقد أطلقت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مبادرة "نظافة اليدين للجميع" لدعم تطوير خرائط طريق وطنية لتسريع ومواصلة التقدم نحو جعل نظافة اليدين دعامة أساسية في تدخلات الصحة العامة.

ووفقا لليونيسف، فهذا يعني التحسين السريع للوصول إلى مرافق غسل اليدين والمياه والصابون ومعقم اليدين في جميع الأماكن، بالإضافة إلى تعزيز تدخلات تغيير السلوك من أجل ممارسات نظافة اليدين المثلى.

وتجمع المبادرة بين الشركاء الدوليين والوطنيين والمحليين، لضمان توفر المنتجات والخدمات بأسعار معقولة ومستدامة، لاسيّما في المجتمعات الضعيفة والمحرومة.

وصدرت هذه التقديرات يوم الخميس بالتزامن مع اليوم العالمي لغسل اليدين، الذي يمثل منصة لرفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون.