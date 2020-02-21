بعد ظهور فيروس كورونا المستجد في لبنان وإيران، منظمة الصحة العالمية تعرض المساعدة على البلدين

هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في تقريرها اليومي بشأن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد COVID-1. وقال الدكتور جواد مهجور من منظمة الصحة العالمية إن الحالة التي اكتشفت في لبنان هي لسيدة تم فحصها في المطار لدى عودتها من إيران. وأضاف قائلا: "إن المكتب الإقليمي في القاهرة على اتصال مع البلدين لتقييم الوضع أولا وتحديد نوعية المساعدة التقنية التي يحتاجها البلدان ونحن على استعداد لتوفير تلك المساعدة التقنية."

كوريا تتصدر عدد الحالات خارج الصين ونعمل مع الحكومة عن كثب لنفهم ديناميكية انتقال الفيروس -- منظمة الصحة العالمية

وفي المؤتمر الصحفي اليومي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد، أعرب الدكتور تيدروس غيبرييسوس، مدير عام المنظمة، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة في الحالات في جمهورية إيران الإسلامية، حيث تم تأكيد 18 حالة وأربع وفيات في اليومين الماضيين فقط. وأضاف يقول: "نشعر أيضا بقلق شديد حيال عدد الحالات التي ليس لها صلة وبائية واضحة مثل سجل السفر إلى الصين أو الاتصال بحالة مؤكدة. فبعيدا عن سفينة "دايموند برينسس" فإن جمهورية كوريا تتصدر عدد الحالات خارج الصين، ونحن نعمل عن كثب مع الحكومة لنفهم تماما ديناميكية انتقال الفيروس التي أدت إلى هذه الزيادة."

نافذة الفرصة تضيق

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "نافذة الفرصة" لاحتواء المرض لا تزال موجودة، ولكنّ ثمة تخوفات من ضيق "النافذة" وأضاف: "لهذا السبب دعونا المجتمع الدولي إلى التحرك، وطالبنا بتحرك سريع بما فيه من ناحية مالية، وهذا ما لا نراه."

بدورها، قالت سيلفي برايند، مديرة الاستعداد العالمي لمواجهة الأخطار المعدية في المنظمة، إن الوضع في تطور مستمر وقالت: "الحالات لا تتزايد وحسب، بل نرى أيضا أنماطا مختلفة من الانتقال في مناطق مختلفة."

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بإصابة 75،567 حالة في الصين حتى صباح الجمعة بتوقيت جنيف، من ضمنها 2،239 حالة وفاة.

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خلال الساعات 24 الماضية، سجلت الصين 892 حالة مؤكدة جديدة، و118 حالة وفاة -- منظمة الصحة العالمية

وقال الدكتور تيدروس: "خلال الـساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الصين 892 حالة مؤكدة جديدة، و118 حالة وفاة. وأضاف مدير عام المنظمة أن الصين بدأت باتباع طريقة جديدة في إبلاغها عن الأرقام. وقال: "كما تعلمون، بدأت الصين الأسبوع الماضي في الإبلاغ عن الحالات المشخصة سريريا، بالإضافة إلى الحالات المؤكدة مخبريا. لقد عادوا الآن إلى الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمختبرة فقط. وهذا ربما يشير إلى أن النظام الصحي في ووهان قد استعاد القدرة على اختبار جميع الحالات المشتبه بها."

26 دولة داخل دائرة كورونا

س. هل مجففات الأيدي فعالة في القضاء على مرض فيروس كورونا 2019 #COVID19 ؟

ج. لا. مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على مرض فيروس كورونا 2019 #COVID19 pic.twitter.com/tMC4lGxqVS — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 18, 2020

أما خارج الصين، فوثقت منظمة الصحة العالمية وجود 1،152 حالة في 26 دولة، و8 حالات وفاة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن البعثة المشتركة التي تقودها المنظمة ستتوجه إلى ووهان غدا لمواصلة عملها في مركز تفشي المرض.

وكشف الدكتور تيدروس عن تعيين ستة مبعوثين خاصين للكورونا المستجد، لتقديم النصيحة الاستراتيجية في أنحاء مختلفة من العالم، ومن بين هؤلاء الستة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة في مصر والدكتور ديفيد نابارو، المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن خطة التنمية المستدامة وتغير المناخ لعام 2030.

وقال الدكتور تيدروس: "كما أبلغتكم بالأمس، فإن الدور الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية هو تنسيق الاستجابة العالمية للوباء، وسيساعدنا مبعوثونا الخاصون الجدد على القيام بذلك. هذه خطوة أخرى نتخذها للاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة لاحتواء المرض."