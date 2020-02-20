منظمة الصحة العالمية: لا تزال هناك فرصة لاحتواء فيروس كورونا، وظهور ثلاث حالات في إيران

تؤكد@WHO 3 حالات أخرى من الإصابة بفيروس #COVID19 في جمهورية إيران الإسلامية بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي. يتعاون@WHOEMRO مع / MOHME ويرسل حزم إضافية من مواد التشخيص ومعدات الحماية الشخصية.

# الحالات المؤكدة في الإقليم الآن:

9️⃣🇦🇪

5️⃣🇮🇷 منها حالتي وفاة

1️⃣🇪🇬 pic.twitter.com/ZH1vfr58Da — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 20, 2020

وفيما أكدت منظمة الصحة العالمية ثلاث حالات أخرى من الإصابة بفيروس #COVID19 في جمهورية إيران الإسلامية بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي، أعرب مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الخميس، عن اعتقاده بأنه لا تزال هناك فرصة لاحتواء الفاشية الحالية، لكنه دعا إلى "الاستعداد لسيناريو أسوأ الاحتمالات." وأضاف:

"قبل أسبوعين، قلت إن هذا الفيروس خطير للغاية، وهو العدو رقم واحد، لكنه لم يعامل على هذا النحو. المهم هو الاستجابة، وخاصة عملية التمويل. لذلك أناشد المجتمع الدولي أن يأخذ هذه الرسالة على محمل الجد وأن يستغل هذه الفرصة للاستجابة."

وقال الدكتور تيدروس إنه كتب إلى اثني عشر رئيسا تنفيذيا لمصنعي معدات الحماية الشخصية من أجل طلب تعاونهم بهدف ضمان الإمداد لحماية العاملين الصحيين، مشيرا إلى أنه تلقى "إشارة إيجابية" من الشركات المصنعة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه يجري مكالمتين إسبوعيا مع أطباء يعالجون المرضى المصابين بالفيروس، بما في ذلك العاملون في الخطوط الأمامية في الصين، بهدف تبادل المعلومات حول تطور المرض والعلاجات التي أثبتت فعاليتها وتلك التي لم تنجح.

كماتحدثت جانيت دياز من منظمة الصحة العالمية إلى الصحفيين، مشيرة إلى أنه ما من علاج أثبت فعاليته حتى الآن. وأضافت:

"هناك تجارب مختبرية مستمرة في الصين في هذه اللحظة. الاختباران اللذان تمت مناقشتهما بالفعل يجري اختبارهما الآن."