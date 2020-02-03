فيروس كورونا: الأمين العام يحثّ على اتباع نصائح منظمة الصحة وتجنب التمييز ووصمة العار

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأشخاص من جميع أنحاء العالم على اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية المستندة على العلم والحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأضاف السيّد غوتيريش "في هذا الوقت من القلق الشديد، يجب تجنب وصمة العار والتمييز، والوقوف معا في تضامن وتعاطف."

إشادة بدور الصين

وقدّم مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، تقريرا أمام المجلس التنفيذي اليوم الاثنين، أشاد خلاله بدور الصين في الحد من تسلل المرض خارج أرضها، وقال "خلال زيارتي إلى بيجين الأسبوع الماضي، أكد الرئيس شي أن الصين ستتخذ إجراءات جادة في "مركز الزلزال"، في المصدر، من أجل حماية الشعب، وتجنب انتشار الفيروس ووصوله إلى دول أخرى."

وقال الدكتور تيدروس إن العمل في "مركز الزلزال" أو المصدر هو ما تعتمد عليه استراتيجية المنظمة، وأضاف "إذا استثمرنا في المعركة في مركز الزلزال، في المصدر، فإن انتشار المرض سيبلغ الحد الأدنى وسيكون بطيئا، وإذا بلغ الحد الأدنى وكان بطيئا فإن التحكم بما تسلل إلى الخارج سيكون أسهل."

الدبلوماسية الصحية

في آذار/مارس المقبل سيجتمع وزراء الصحة والمالية والشؤون الخارجية في لقاء حول الدبلوماسية الصحية -- مدير عام منظمة الصحة

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه في آذار/مارس المقبل سيجتمع وزراء الصحة والمالية والشؤون الخارجية في لقاء حول الدبلوماسية الصحية لبحث ما يمكن فعله لتحسين الاستعدادات على نطاق عالمي، مشيرا إلى أن فيروسي كورونا وإيبولا دليلان على أهمية الاستثمار في الاستعدادات وتجنب الهلع.

وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية قرارا بإعلان فيروس كورونا حالة طوارئ عالمية الأسبوع الماضي بعد أن تبين انتقاله بين البشر خارج الصين، وقال الدكتور تيدروس "ما يثير قلقنا هو وصول الفيروس إلى دولة فيها نظام صحي أكثر ضعفا."

توصيات عامة

وقدمت المنظمة توصيات عديدة للدول لتجنب انتشار المرض، منها تجنب فرض إجراءات غير لازمة تتدخل بالتبادل التجاري والسفر، وأن تكون القرارات المتخذة مبنية على الدلائل الموثوقة. وحثت المنظمة على تقديم الدعم للدول التي لديها نظام صحي ضعيف. وقالت إنه يجب تطوير علاجات ولقاحات ضد المرض وبشكل سريع.

ومن بين التوصيات الأخرى، إيجاد شراكة قوية بين القطاعات الخاصة والعامة لوضع حلول، ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة وخاصة تلك التي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك وغيرها.

كما دعت المنظمة مجددا جميع الدول إلى التشارك بالمعطيات والمعلومات والخبرات مع المنظمة والعالم.

نصائح للأفراد