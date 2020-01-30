فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية

ماذا تعني حالة الطوارئ للصحة العامة التي تثير قلقاً دولياً؟@WHO تصدر توصيات مؤقتة. هذه الإجراءات غير ملزمة ولكنها ملائمة من الناحية العملية والسياسية التي يمكن أن تتناول السفر والتجارة والحجر الصحي والفحص والعلاج. يمكن لمنظمة الصحة العالمية أيضًا وضع معايير عالمية للممارسة — WHO EMRO (@WHOEMRO) January 30, 2020

وكشف الدكتور تيدروس عن وجود 98 حالة الآن في 18 دولة خارج الصين، بما في ذلك 8 حالات انتقال من شخص إلى آخر في أربعة بلدان هي ألمانيا، واليابان، وفييت نام، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور تيدروس إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خارج الصين حتى الآن، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الحالات خارج الصين ترتبط بسجل سفر إلى ووهان، أو اتصال بشخص سافر إلى المدينة الصينية، داعيا إلى العمل للحد من انتشار المرض.

وقال مدير وكالة الصحة الأممية "إن أكثر ما يقلقنا هو احتمال انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف في النظم الصحية، وغير المستعدة للتعامل معه،" معربا عن ثقة منظمة الصحة العالمية في قدرة الصين على السيطرة على الفاشية. وأضاف:

"في المجموع، هناك الآن 7،834 حالة مؤكدة، بما في ذلك 7،736 في الصين. وتمثل ما يقرب من 99% من جميع الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم. توفي 170 شخصا بسبب هذه الفاشية، وجميعهم في الصين."

توصيات منظمة الصحة العالمية

وبناء على إعلان حالة الطوارئ هذه، أوصى مدير منظمة الصحة العالمية بسبع توصيات، وهي: