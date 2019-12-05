الأمم المتحدة تكثف من مستوى الاستجابة لمساعدة أكثر من 900 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في جنوب السودان

وأشار إلى توزيع 7000 طن متري من المواد الغذائية، والتي قال إنها وصلت إلى أكثر من 700 ألف شخص، اعتبارا من الأسبوع الماضي.

ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال دوجاريك إن مجموعة من أدوات الطوارئ التي تم توزيعها ساعدت أيضا 9000 أسرة، مع 12000 أسرة إضافية من المقرر أن تتلقى هذه المجموعات قريبا.

وأضاف دوجاريك أن عمال الإغاثة يستخدمون الطائرات والطرق المائية للوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها ويقومون بإصلاح الطرق، بدعم من المجتمعات المحلية.

وفي الشهر الماضي، قدم مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ 15 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في مواجهة الفيضانات.

وقال ستيفان دوجاريك إن مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين دولار تم تخصيصه من صندوق جنوب السودان الإنساني، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في البلاد لا تزال شديدة، حيث يحتاج 7.5 مليون شخص إلى المساعدة بسبب النزاع، ونقاط الضعف المزمنة ونقص الخدمات الأساسية.