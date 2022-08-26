تشاد: الفيضانات تتسبب في مصرع 22 شخصا، والأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة الإنسانية

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الفيضانات ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بالمنازل، والبنية التحتية، والأراضي الزراعية، والماشية.

كما أدت إلى ارتفاع شديد في معدلات الإصابة بالملاريا وزاد المخاوف بشأن تفشي الكوليرا.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تدعم- بالتعاون مع شركائها في المجال الإنساني- جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة، بهدف توفير المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والإمدادات الأساسية الأخرى.

"حتى الآن، وصلنا إلى حوالي 30 ألف شخص في الشرق وفي إنجمينا. نعمل على تكثيف جهودنا للوصول إلى المزيد من الأشخاص. دعا فريقنا أمس للحصول على دعم مالي من المانحين".

وقال دوجاريك إن الاحتياجات الإنسانية- قبل الفيضانات- تلقت تمويلا بنسبة 34 في المائة فقط، حتى منتصف آب / أغسطس، حيث تم الحصول على 171 مليون دولار من أصل 510 ملايين دولار كانت مطلوبة.

