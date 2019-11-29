اللجنة الدستورية السورية تنهي جولتها الثانية دون التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال لجنة مناقشة الدستور

وقال بيدرسون إن القواعد الإجرائية الأساسية، أشارت إلى أهمية مضي الرئيسين المشاركين قدما بتوافق في الآراء والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا ما لم يكن ممكنا على حد تعبيره. وأضاف:

المبعوث الخاص لسوريا @GeirOPedersen بعد ختام الجلسة الثانية للجنة الدستورية السورية:

"لقد أجرينا مناقشات جيدة وجادة ومهنية. نحاول التوصل إلى توافق في الآراء. لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

cc: @UNEnvoySyria https://t.co/8V6T6zMuDn — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 29, 2019

"الاختلافات حيال أمر كهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي عملية. كما تعلمون فقد أجريت جولات متعددة من المباحثات مع الرئيسين المشاركين. لقد كانت مباحثات جيدة وجادة ومهنية في سبيل التوصل إلى توافق ولكن كما ذكرت فإن ذلك لم يحدث بعد."

وشدد المبعوث الأممي على أهمية العمل على حماية اللجنة الدستورية وأن والاستمرار في العمل بنفس الروح التي سادت، وهي روح التوافق والاستعداد إلى الاستماع آراء البعض. وأكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا كما هو منصوص عليه في القرار 2254.

وأوضح بيدرسون أنه طلب من الرئيسين المشاركين أحمد الكزبري وهادي البحرة الاستمرار العمل في هذا الشأن بعد عودتهما إلى قواعدهما، مشيرا إلى إنه وعدهما بالعودة إيهما قريبا. وأعرب عن أمله في التمكن من تحديد مواعيد الجلسة القادمة.

وفي إجابته على سؤال حول الوضع في سوريا، قال بيدرسون إنه ظل يتابع التطورات في شمال شرق البلاد، معربا عن تأييده لمذكرة التفاهم بشأن وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وتركيا، وبين روسيا وتركيا والتي دعمتها الحكومة السورية. وأضاف أنه يتابع بقلق بالغ التطورات في الشمال الغربي لسوريا.