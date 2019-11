رياض منصور: تصويت تاريخي لصالح تجديد ولاية الأونروا يدل على تمسك المجتمع الدولي بقضية اللاجئين

لا يوجد اي مبرر لمهاجمة المدنيين في #غزة أو في أي مكان آخر! هذه مأساة! اتقدم بأحر التعازي لعائلة السواركة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. أدعو #إسرائيل إلى التحرك بسرعة في تحقيقاتها.



Israel Admits to Killing Gaza Family: We Thought the House Was Empty https://t.co/WXEi3TGLtV