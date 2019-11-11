انطلاق مؤتمر البحرين: المنطقة العربية وجهود اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة

ويأتي مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي."

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أهمية الثورة الصناعية الرابعة بالنسبة للمنطقة العربية.

عبدالمنعم مكي موفد أخبار الأمم المتحدة إلى المؤتمر تحدث إلى السيد سمير عبد الله ناس الذي أوضح أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في استكشاف السبل التي تمكن الدول العربية من اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن المؤتمر يعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمار في الابتكار الرقمي والثورة الصناعية وذلك بتسليط الضوء على ما يأتي مع الثورة الصناعية الرابعة من فرص في القطاعين العام والخاص. وأضاف:

"نطمح إلى تطوير التعليم لمواكبة الصناعة حتى نصبح مصدرين للتكنولوجيا بدلا من أن نكون منطقة مستهلكة فقط. المؤتمر فرصة للمباحثات وخلق العلاقات التي تمكننا من تفعيل هذه الأفكار. هناك رسالة للحكومة للقيام بتعديل القوانين والتشريعات للسماح للقطاع الخاص بالنهوض بالصناعة. هناك أكثر من 400 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط ولكن لا نستغل ذلك حتى نصبح مشاركين ومصدرين لهذه التكنولوجيا."

UN News/Abdelmonem Mekki

وتحدث السيد سمير عبد الله ناس عن أهمية تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وربط بذلك بالثورة الصناعية، وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك المقومات التي تمكنها من تحقيق ذلك، مشيرا أن غالبية سكان المنطقة هم من الشباب. وأضاف:

"هناك إمكانيات وطاقات وأفكار وذكاء يمكن استغلالها لإحداث طفرة نوعية كبرى في مجال الصناعة."

وحذر السيد ناس الدول العربية من عدم الإمكانية من اللحاق بركاب الثورة الصناعية الرابعة إذا لم تأخذ هذه الدول زمام المبادرة، مشيرا إلى أن قيام مثل هذه المؤتمرات كفيلة بإحداث التوعية اللازمة في هذا المجال.

وعقدت في اليوم الافتتاحي ثلاث جلسات حول مستقبل الذكاء الصناعي والابتكار والأعمال والنظام البيئي والتمويل العالمي.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الخميس الجلسات الرسمية لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار.