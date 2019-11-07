البحرين تستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار

وينظم الفعاليتين غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين.

ويأتي مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي."

فيما يأتي المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار"، مع التركيز بشكل خاص على "تسخير إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الرقمي."

وتستمر الفعاليتان في الفترة بين 11 – 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن كلا الحدثين سيسلطان الضوء على دور ريادة الأعمال والابتكار نحو التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأفضل الممارسات والسياسات الدولية اللازمة لضمان الإدماج المالي للشباب والنساء مع التركيز بشكل خاص على المنطقة العربية وأفريقيا.

وخلال حفل الافتتاح الذي عقد في أبو ظبي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضمن المؤتمر العام لليونيدو، تحدث الدكتور هاشم عن أهمية المؤتمر. وأشار إلى مشاركة أكثر من 1200 مستثمر، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها جمع المستثمرين ورواد الاعمال في المنطقة العربية معا.