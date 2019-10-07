العراق: ممثلة الأمين العام تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف

وأدانت بلاسخارت استمرار العنف مع تزايد أعداد القتلى والجرحى، معربة عن صدمتها من "التخريب/الترهيب الذي قام به مسلحون ملثمون ضد بعض أستوديوهات التليفزيون وهو أمر غير مقبول على الإطلاق،" داعية الحكومة إلى بذل جهود لحماية الصحفيين. وأشارت إلى أن "الإعلام الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية."