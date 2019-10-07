 

العراق: ممثلة الأمين العام تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف

UN Photo/Cia Pak
جينين هينيس-بلاشخارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق تقدم إحاطتها الأولى لمجلس الأمن الدولي.
7 تشرين الأول/أكتوبر 2019
السلم والأمن

أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينسن-بلاسخارت عن حزنها العميق للخسارة التي لا معنى لها في الأرواح في العراق، مشددة على ضرورة أن يتوقف ذلك.

وقد أفادت تقارير، صحفية، نقلا عن مسؤولين عراقيين بوفاة سبعة أشخاص على الأقل، يوم الأحد، خلال اشتباكات المتظاهرين مع قوات الشرطة، ليرتفع بذلك العدد الكلي للقتلى منذ بدء الاحتجاجات إلى 100 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

 

 

وفي تغريدة على موقع تويتر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشارت بلاسخارت إلى التقارير التي تفيد بوقوع وفيات وإصابات، داعية جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير. وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف. وأضافت:

"فلتسد روح الوحدة في عموم العراق."

وأدانت بلاسخارت استمرار العنف مع تزايد أعداد القتلى والجرحى، معربة عن صدمتها من "التخريب/الترهيب الذي قام به مسلحون ملثمون ضد بعض أستوديوهات التليفزيون وهو أمر غير مقبول على الإطلاق،" داعية الحكومة إلى بذل جهود لحماية الصحفيين. وأشارت إلى أن "الإعلام الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية."

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