العراق: ممثلة الأمين العام تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف

أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينسن-بلاسخارت عن حزنها العميق للخسارة التي لا معنى لها في الأرواح في العراق، مشددة على ضرورة أن يتوقف ذلك.
وقد أفادت تقارير، صحفية، نقلا عن مسؤولين عراقيين بوفاة سبعة أشخاص على الأقل، يوم الأحد، خلال اشتباكات المتظاهرين مع قوات الشرطة، ليرتفع بذلك العدد الكلي للقتلى منذ بدء الاحتجاجات إلى 100 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.
الممثلةالأممية في العراق جينين هينيس-بلاسخارت:— UNAMI (@UNIraq) October 5, 2019
أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة ايام والتقارير ترد بوقوع وفيات واصابات: لا بد أن يتوقف هذا. أدعو جميع الاطراف الى التوقف والتفكير. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم #العراق
وفي تغريدة على موقع تويتر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشارت بلاسخارت إلى التقارير التي تفيد بوقوع وفيات وإصابات، داعية جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير. وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف. وأضافت:
"فلتسد روح الوحدة في عموم العراق."
الممثلة الاممية في العراق هينيس-بلاسخارت:— UNAMI (@UNIraq) October 6, 2019
أدين العنف المستمر مع تزايد أعداد القتلى والجرحى. صدمت من التخريب/الترهيب الذي قام به مسلحون ملثمون ضد بعض استديوهات التليفزيون وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.المطلوب جهود حكومية لحماية الصحفيين. الإعلام الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية
وأدانت بلاسخارت استمرار العنف مع تزايد أعداد القتلى والجرحى، معربة عن صدمتها من "التخريب/الترهيب الذي قام به مسلحون ملثمون ضد بعض أستوديوهات التليفزيون وهو أمر غير مقبول على الإطلاق،" داعية الحكومة إلى بذل جهود لحماية الصحفيين. وأشارت إلى أن "الإعلام الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية."