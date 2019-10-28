العراق: بلاسخارت تدعو إلى الحوار وتشدد على عدم التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق

وقال حق إن بلاسخارت أعربت عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة، ودعت إلى أن تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائما. وأضافت في بيانها:

"لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف."

وقالت المسؤولة الأممية إنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى، ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة. ورحبت الممثلة الخاصة بما قامت به قوات الأمن في مساعدة الجرحى من المتظاهرين وكفالة حرية تحرك الوحدات الطبية، على عكس ما حدث في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول، حسبما أفاد البيان.