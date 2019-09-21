غريفيثس: تنفيذ المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية بشأن الرغبة في إنهاء الحرب

في بيان صادر اليوم السبت، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله يوم أمس 20 أيلول/سبتمبر، بشأن "وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية".
وكانت قوات التحالف قد نفذت غارة جوية، صباح 20 سبتمبر / أيلول، بالقرب من منطقة الهالي بمحافظة الحديدة، في الساحل الغربي للبلاد.
يرحب المبعوث الخاص الى اليمن، مارتن غريفيث، بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية. كما يرحب بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع.https://t.co/gzfx9dNiz0— OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 21, 2019
ويأتي هذا الهجوم بعد أن شنت قوات المتمردين الحوثيين المتمركزة في اليمن هجومين بطائرات بدون طيار على منشآت نفط سعودية رئيسية في 14 من أيلول/سبتمبر الجاري، في انتهاك لاتفاقات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في محادثات السلام في السويد العام الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان ما قام به طرفيّ النزاع اليمني، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
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وفي بيانه الصادر اليوم رحب المبعوث الخاص إلى اليمن بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه "تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع".
كما شدد غريفيثس على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.
وقال في بيانه "إن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية بشأن الرغبة في إنهاء الحرب".
إلى ذلك، كرر المبعوث الخاص دعوته جميع الأطراف إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني".