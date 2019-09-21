غريفيثس: تنفيذ المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية بشأن الرغبة في إنهاء الحرب

وفي بيانه الصادر اليوم رحب المبعوث الخاص إلى اليمن بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه "تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع".

كما شدد غريفيثس على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

وقال في بيانه "إن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية بشأن الرغبة في إنهاء الحرب".

إلى ذلك، كرر المبعوث الخاص دعوته جميع الأطراف إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني".