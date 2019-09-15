الأمين العام يدين الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية

وجاء في البيان الصحفي الذي صدر اليوم من نيويورك إن "الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت يوم السبت على منشآت أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها".

كما حث الأمين العام، حسب بيان المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي تصعيد" وسط أجواء وصفها بالتوترات المتزايدة، وحثهم على "الامتثال، في جميع الأوقات، للقانون الإنساني الدولي".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، قد أعرب، في بيان صحفي يوم السبت، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بالتصعيد العسكري والهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.