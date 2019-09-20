الأمين العام يبدي القلق إزاء الغارة الجوية التي شنتها قوات التحالف على الحديدة باليمن

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، حث فيه "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان التقيد بشروط اتفاق الحديدة المؤرخ 13 كانون الأول / ديسمبر 2018".

هذا وأشار الأمين العام في بيانه إلى أن الأطراف أعادت تأكيد التزامها بوقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق خلال الاجتماع المشترك الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في وقت سابق من هذا الشهر.