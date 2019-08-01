الأمم المتحدة تحيي ذكرى السبسي، رجل الدولة العظيم الذي ظل وفيا لقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في تونس

وفي رثائه خلال إحياء الجمعية العامة لذكرى السبسي، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش:

"لقد كان رجل دولة عظيما. وفاته خسارة كبيرة للمنطقة بأسرها. وموجات الحزن في تونس وخارجها شهادة على الدور الحاسم الذي لعبه في تشكيل تاريخ بلده منذ الاستقلال، خاصة خلال السنوات الأخيرة".

وفيما أشاد الأمين العام بالرئيس السبسي لما أظهره من "حكمة عظيمة وقيادة أخلاقية" تجلت في اختياره الحوار والإجماع في المراحل الحرجة للانتقال الديمقراطي في تونس، أكد أن العالم سيتذكر أنه كان قائدا عربيا وأفريقيا قاد بلاده نحو الديمقراطية وطريق الاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيها. وأضاف:

"ظل وفيا لمُثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان خلال الثورة السلمية في تونس. في جميع أنحاء المنطقة، أثار الرئيس السبسي الإعجاب بتعزيز حقوق المرأة ودعوته القوية للمساواة."

وحيا الأمين العام التونسيين على قوة الحوار الوطني الشامل التي أبدوها خلال السنوات الأخيرة، داعيا إياهم إلى الافتخار بالإرث الغني الذي خلفه السبسي.

وأشار السيد غوتيريش إلى لقائته المتعددة بالرئيس السبسي، آخرها في تونس في وقت سابق من هذا العام، قائلا إنه كان شريكا حقيقيا وموثوقا للأمم المتحدة، وحليفا رئيسيا في البحث عن حلول للنزاعات في المنطقة، وداعما ثابتا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.