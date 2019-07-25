الأمين العام: الرئيس السبسي كان رائدا تونسيا وقائدا عربيا وأفريقيا وعالميا ومناصرا قويا لحقوق المرأة

وأضاف "في السنوات الأخيرة، كان للرئيس التونسي دور فعال في توجيه البلاد بنجاح عبر انتقالها التاريخي والسلمي إلى الديمقراطية."

"سيُذكر الرئيس السبسي بتصميمه الجريء على دعم الحكم الديمقراطي في تونس واحترام وتعزيز حقوق مواطنيها، بما في ذلك مناصرته القوية لحقوق المرأة والمساواة. كان الرئيس السبسي رائدا تونسيا وقائدا عربيا وأفريقيا وعالميا"، بحسب الأمين العام.

وفي بيانه قدم غوتيريش خالص تعازي الأمم المتحدة إلى أسرة الرئيس السبسي وإلى شعب وحكومة تونس.