الأمين العام يبدأ خلال ساعات جولة عربية تشمل تونس ومصر والأردن

كما سيلتقي طلابا جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال.

وسيفتتح الأمين العام مقر الأمم المتحدة الجديد في تونس، الذي يعرف باسم "المنزل الأزرق" كما سيعقد لقاءات مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأولوية الرئيسية للأمين العام أثناء الزيارة ستكون ليبيا. وعلى هامش القمة، سيحضر غوتيريش اجتماعا للجنة الرباعية حول ليبيا. وتتشكل اللجنة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وسينضم للأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

ومن المقرر أن يسافر الأمين العام يوم الاثنين إلى القاهرة لعقد مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما سيزور في العاصمة المصرية، الجامع الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر شيخ الأزهر للإعراب عن تضامنه والتأكيد على الحاجة لمحاربة آفة كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا) وكل أشكال الكراهية والتعصب.

وبعد ذلك سيسافر غوتيريش إلى الأردن، حيث من المقرر أن يتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت.

وسيلتقى غوتيريش العاهل الأردني الملك عبد الله وكبار مسؤولي الحكومة.

وتأتي زيارة الأمين العام للأردن بعد مؤتمر لندن 2019 الذي عقد في فبراير، وكان بداية شراكة جديدة بين الأردن والمجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الذات في الأردن في ضوء الضغوط التي يواجهها.

كما سيزور الأمين العام في الأردن، مخيم البقعة الذي تديره وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا). وسيلتقي هناك طالبات من مدرسة فتيات تابعة للأونروا، وطلابا من برلمان الأونروا المركزي وممثلات النساء.

وفي المخيم سيلقي الأمين العام الضوء على أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا.